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Алексей Гончаренко призвал создать специальную группу по вопросам Беларуси в ПАСЕ

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  • 25.01.2022, 19:02
  • 3,926
Алексей Гончаренко призвал создать специальную группу по вопросам Беларуси в ПАСЕ

Нужно действовать.

Вице-президент комитета ПАСЕ по миграции, народный депутат Украины Алексей Гончаренко призвал генсекретаря Парламентской Ассамблеи Совета Европы создать специальную группу по вопросам Беларуси. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

– Эту просьбу я озвучивал на прошлых сессиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Меня поддерживал бывший президент Рик Демс, а также госпожа генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич и Комитет министров. Между ними начался диалог на этот счет. Но, к сожалению, этой специальной группы, которая будет заниматься проблемами прав человека в Беларуси, до сих пор нет.

Именно поэтому я снова напомнил Генеральному секретарю о необходимости создания этой группы. Глядя на то, что ситуация в Беларуси ухудшается с каждым днем, нам нужно действовать.

Мария Пейчинович-Бурич ответила, что если бы Беларусь была членом Совета Европы, было бы проще превращать в жизнь все механизмы помощи. Она выступила за создание рабочей группы по решению вопроса ситуации в Беларуси, - сообщил Гончаренко.

Отметим, Алексей Гончаренко является руководителем межфракционной группы «За демократическую Беларусь».

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