Три «льдины» из белорусских сигарет выловили в Литве 2 25.01.2022, 19:25

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Фотофакт.

24 января литовские пограничники выудили из рек три плота из белорусских сигарет.

Один плот обнаружили в Вилии. На нем контрабандисты пытались переправить в Литву 1000 пачек белорусских сигарет Fest и Minsk City QS. Два других плота с более чем 3000 пачек сигарет вытащили из Немана. Во всех случаях плоты были покрыты льдом и замаскированы под льды, к грузу были прикреплены GPS-трекеры, сообщает пограничная служба Литвы.

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