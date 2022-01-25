Три «льдины» из белорусских сигарет выловили в Литве

Три «льдины» из белорусских сигарет выловили в Литве2
- 25.01.2022, 19:25
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Фотофакт.
24 января литовские пограничники выудили из рек три плота из белорусских сигарет.
Один плот обнаружили в Вилии. На нем контрабандисты пытались переправить в Литву 1000 пачек белорусских сигарет Fest и Minsk City QS. Два других плота с более чем 3000 пачек сигарет вытащили из Немана. Во всех случаях плоты были покрыты льдом и замаскированы под льды, к грузу были прикреплены GPS-трекеры, сообщает пограничная служба Литвы.