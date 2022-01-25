Брату Навального тоже хотят заменить условное лишение свободы на реальное 25.01.2022, 19:29

Олег Навальный

Фото: AFP

Приговор об условном наказании Олегу Навальному зачитали летом 2021 года.

В Мосгорсуд подано ходатайство о замене условного лишения свободы на реальное для Олега Навального, брата российского оппозиционера Алексея Навального, по так называемому "санитарному делу". Информация об этом размещена на сайте горсуда 24 января.

Указанная категория дела: "Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

По состоянию на 25 января дело передано судье Люблинского райсуда Владимиру Кузнецову.

"Московский комсомолец" уточняет, что требование заменить условный срок на реальный в суд поступило от Федеральной службы исполнения наказаний.

Всего по "санитарному делу" проходили до 10 человек, части из них приговоры уже зачитали. К полутора годам ограничения свободы была приговорена бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, один год ограничения свободы присудили соратнику Навального Николаю Ляскину, а пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш дали полтора года условно.

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