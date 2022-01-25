В Минске из-за отключения напряжения стояли троллейбусы

В Минске из-за отключения напряжения стояли троллейбусы1
- 25.01.2022, 19:39
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Троллейбусы стояли на проспектах Дзержинского и Независимости.
В Минске 25 января в районе проспекта Дзержинского два раза отключалось напряжение контактной сети. В одном из случаев причиной стало замыкание на проводах. Похожая ситуация была и на проспекте Независимости, где была остановка троллейбусов трех маршрутов, пишет zerkalo.io.
Как сообщал «Минсктранс», с 16.51 на проспекте Дзержинского в районе дома № 91 в обоих направлениях из-за отключения напряжения на контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 10, 25, 32, 40, 64.
Движение возобновили в 17.03.
Причиной отключения напряжения стало замыкание на проводах.
В том же районе с 18.13 из-за отключения напряжения на улицах Алибегова и Железнодорожная остановились маршруты № 25, 31, 32, 36, 47, 64.
Движение на этом участке было возобновлено в 18.47.
Также на проспекте Независимости в направлении улицы Руссиянова из-за отключения напряжения на контактной сети была остановка движения троллейбусов на маршрутах № 37, 41, 61. Здесь все произошло в 18.09. Через 50 минут движение общественного транспорта также было восстановлено.