Какая погода будет в Беларуси 26 января 2 25.01.2022, 20:05

Прогноз синоптиков.

Местами снег ожидается в Беларуси 26 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах страны, днем местами по республике ожидаются кратковременный снег, мокрый снег. Местами возможен туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 1 до минус 7 градусов, ночью при прояснениях будет 8-13 градусов мороза, днем по западу - ноль - плюс 2 градуса.

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