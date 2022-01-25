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В Украину прибыла третья партия военной помощи из США

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  • 25.01.2022, 20:25
В Украину прибыла третья партия военной помощи из США

Борт доставил в Украину партию Javelin.

В киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет с грузом военной помощи из США, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

«В пакете: современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения. Укрепляем обороноспособность!» — написала она.

Борт доставил в Украину партию противотанковых ракетных комплексов Javelin, передает Fox News со ссылкой на источники.

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