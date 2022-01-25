закрыть
25 января 2022, вторник, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Застрявшие в аэропорту Стамбула пассажиры устроили демонстрацию

  • 25.01.2022, 20:57
  • 2,866
Застрявшие в аэропорту Стамбула пассажиры устроили демонстрацию

Самолеты не вылетают уже второй день.

24 января Международный аэропорт Стамбула — один из первых по количеству пассажиров в Европе — был вынужден приостановить все рейсы из-за аномального снегопада. Самолеты не вылетают уже второй день, а туристы не могут покинуть воздушную гавань и заселиться в отели, пишет «Новая газета».

Снежная завеса

Иван Л., который накануне летел в Москву из Загреба с пересадкой в Стамбуле, поделился с «Новой» деталями происходящего в турецком аэропорту. По словам Ивана, его самолет долго не мог приземлиться в Стамбуле, и из-за этого он опоздал на рейс в Москву и остался ждать следующего.

Вскоре выяснилось, что и новый рейс в столицу не отправится — из-за снега. В итоге россиян вернули в аэропорт и предложили ждать. Дело осложнялось тем, что все местные отели на тот момент были заполнены, и возможности переночевать в комфортных условиях уже не было. Выехать в город также было нельзя: на трассе случилась авария, и ее перекрыли как минимум до утра.

«Только что узнал, что наш ночной рейс снова отменили, буду менять билет в четвертый раз, не знаю, когда выберусь. Авиакомпании не предлагали размещение в отелях, только выдавали ваучеры в рестораны фастфуда. Также в аэропорту раздавали бесплатную еду — горячие обеды. Сейчас дороги уже открыты, но размещение в отеле с трансфером до сих пор получить нельзя, причины мне пока неизвестны», — рассказал Иван.

При этом, по информации Reuters, некоторые дороги Стамбула все еще перекрыты. Коммунальные службы города не справляются с последствиями снегопада.

«Прекратите издевательство над россиянами»

Накануне пассажиры российской авиакомпании «Победа» после приземления в Стамбуле провели в самолете более семи часов из-за того, что к нему было невозможно подогнать трап. В своем заявлении представители авиаперевозчика потребовали от администрации турецкого аэропорта «прекратить издевательство над россиянами». Через несколько часов в твиттере аэропорта появилось сообщение о том, что всех пассажиров эвакуировали из самолетов.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Елены Селивановой, в «стерильной» зоне аэропорта сейчас ждут вылета 370 клиентов «Победы». Она добавила, что из-за перекрытых дорог нет возможности вывезти их в гостиницы.

Блогер Александр Рахманов в инстаграме рассказывает, что во время его полета авикомпанией «Победа» до Стамбула рейс перенаправили в другой турецкий город — Бодрум.

По словам Рахманова, он не мог покинуть аэропорт Бодрума несколько часов. В терминале не работало отопление, и большинство магазинов были закрыты, уточняет блогер. После продолжительного ожидания авиакомпания организовала пассажирам рейса трансфер и проживание в отеле.

Пассажирский бунт

Только сегодня отменено более 200 рейсов из аэропорта Стамбула, время завтрашних вылетов также перенесено на неопределенное время, следует из данных онлайн-табло.

Спустя сутки, проведенные на территории аэропорта без возможности ее покинуть, пассажиры устроили демонстрацию. Они ходили по зданию терминала и скандировали слова «We need hotel!», таким образом требуя дать им возможность комфортно разместиться в гостиницах на время ожидания рейсов. Некоторые пользователи соцсетей сообщают, что к месту демонстрации стянулась полиция.

«Пассажиры прошли толпой по аэропорту к стойке информации Turkish Airlines, требуя разместить их в отелях. После этого сотрудники покинули стойку авиакомпании», — рассказал собеседник «Новой».

По словам Ивана, из-за размера аэропорта его залы не выглядят переполненными, но перед стойками на замену билетов все же собираются «огромные очереди». Сам он простоял в такой очереди около двух часов, некоторые ждали и по пять.

«Конечно же, переполнены все отели, лаунжи, зоны отдыха и ожидания внутри аэропорта, многие спали на полу», — добавил он.

Другие пассажиры, застрявшие в аэропорту, также делятся впечатлениями от ситуации в соцсетях. Некоторые семьи и компании друзей вынуждены ожидать рейсов порознь, поскольку их разделили на паспортном контроле. Те, кто уже прошли проверку документов, остаются в отдельной зоне аэропорта.

В последний раз Международный аэропорт Стамбула закрывался полностью в 2019 году для переноса пассажирских рейсов из старой воздушной гавани, аэропорта имени Ататюрка. Текущий запрет на прилет и вылет планируется снять сегодня в полночь.

Снегопад обрушился на Турцию в понедельник, 24 января. Больше всего пострадали северо-западные провинции. В ряде районов в среднем выпало уже до 20-30 см осадков, в Анталии снег выпал впервые за 29 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч