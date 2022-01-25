Застрявшие в аэропорту Стамбула пассажиры устроили демонстрацию 25.01.2022, 20:57

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Самолеты не вылетают уже второй день.

24 января Международный аэропорт Стамбула — один из первых по количеству пассажиров в Европе — был вынужден приостановить все рейсы из-за аномального снегопада. Самолеты не вылетают уже второй день, а туристы не могут покинуть воздушную гавань и заселиться в отели, пишет «Новая газета».

Снежная завеса

Иван Л., который накануне летел в Москву из Загреба с пересадкой в Стамбуле, поделился с «Новой» деталями происходящего в турецком аэропорту. По словам Ивана, его самолет долго не мог приземлиться в Стамбуле, и из-за этого он опоздал на рейс в Москву и остался ждать следующего.

Вскоре выяснилось, что и новый рейс в столицу не отправится — из-за снега. В итоге россиян вернули в аэропорт и предложили ждать. Дело осложнялось тем, что все местные отели на тот момент были заполнены, и возможности переночевать в комфортных условиях уже не было. Выехать в город также было нельзя: на трассе случилась авария, и ее перекрыли как минимум до утра.

«Только что узнал, что наш ночной рейс снова отменили, буду менять билет в четвертый раз, не знаю, когда выберусь. Авиакомпании не предлагали размещение в отелях, только выдавали ваучеры в рестораны фастфуда. Также в аэропорту раздавали бесплатную еду — горячие обеды. Сейчас дороги уже открыты, но размещение в отеле с трансфером до сих пор получить нельзя, причины мне пока неизвестны», — рассказал Иван.

При этом, по информации Reuters, некоторые дороги Стамбула все еще перекрыты. Коммунальные службы города не справляются с последствиями снегопада.

Geceyi limanda geçirecek personeller vakit geçirmeye çalışıyor ❄️☃️ pic.twitter.com/pEmNYQkVWr — HavaSosyalMedya® (@HavaSosyalMedya) January 24, 2022

«Прекратите издевательство над россиянами»

Накануне пассажиры российской авиакомпании «Победа» после приземления в Стамбуле провели в самолете более семи часов из-за того, что к нему было невозможно подогнать трап. В своем заявлении представители авиаперевозчика потребовали от администрации турецкого аэропорта «прекратить издевательство над россиянами». Через несколько часов в твиттере аэропорта появилось сообщение о том, что всех пассажиров эвакуировали из самолетов.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Елены Селивановой, в «стерильной» зоне аэропорта сейчас ждут вылета 370 клиентов «Победы». Она добавила, что из-за перекрытых дорог нет возможности вывезти их в гостиницы.

Блогер Александр Рахманов в инстаграме рассказывает, что во время его полета авикомпанией «Победа» до Стамбула рейс перенаправили в другой турецкий город — Бодрум.

По словам Рахманова, он не мог покинуть аэропорт Бодрума несколько часов. В терминале не работало отопление, и большинство магазинов были закрыты, уточняет блогер. После продолжительного ожидания авиакомпания организовала пассажирам рейса трансфер и проживание в отеле.

An itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda tüm yolcularımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır.

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As of now, the evacuation process of all our passengers has been completed at Istanbul Airport. pic.twitter.com/qkTrDChJfQ — İGA Istanbul Airport (@igairport) January 24, 2022

Пассажирский бунт

Только сегодня отменено более 200 рейсов из аэропорта Стамбула, время завтрашних вылетов также перенесено на неопределенное время, следует из данных онлайн-табло.

Спустя сутки, проведенные на территории аэропорта без возможности ее покинуть, пассажиры устроили демонстрацию. Они ходили по зданию терминала и скандировали слова «We need hotel!», таким образом требуя дать им возможность комфортно разместиться в гостиницах на время ожидания рейсов. Некоторые пользователи соцсетей сообщают, что к месту демонстрации стянулась полиция.

istanbul havalimanı'ndaki turistler 'we need hotel' diye bağırarak durumu protesto ediyor. pic.twitter.com/fMR8CoDiXt — fırat (@firatfstk) January 25, 2022

«Пассажиры прошли толпой по аэропорту к стойке информации Turkish Airlines, требуя разместить их в отелях. После этого сотрудники покинули стойку авиакомпании», — рассказал собеседник «Новой».

Застрявшие в аэропорту Стамбула из-за снегопада пассажиры устроили демонстрацию



Аэропорт Стамбула. Видео: Иван Л. / для «Новой» pic.twitter.com/s10iktAhsM — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 25, 2022

По словам Ивана, из-за размера аэропорта его залы не выглядят переполненными, но перед стойками на замену билетов все же собираются «огромные очереди». Сам он простоял в такой очереди около двух часов, некоторые ждали и по пять.

«Конечно же, переполнены все отели, лаунжи, зоны отдыха и ожидания внутри аэропорта, многие спали на полу», — добавил он.

Другие пассажиры, застрявшие в аэропорту, также делятся впечатлениями от ситуации в соцсетях. Некоторые семьи и компании друзей вынуждены ожидать рейсов порознь, поскольку их разделили на паспортном контроле. Те, кто уже прошли проверку документов, остаются в отдельной зоне аэропорта.

В последний раз Международный аэропорт Стамбула закрывался полностью в 2019 году для переноса пассажирских рейсов из старой воздушной гавани, аэропорта имени Ататюрка. Текущий запрет на прилет и вылет планируется снять сегодня в полночь.

Снегопад обрушился на Турцию в понедельник, 24 января. Больше всего пострадали северо-западные провинции. В ряде районов в среднем выпало уже до 20-30 см осадков, в Анталии снег выпал впервые за 29 лет.

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