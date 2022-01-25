В «Минсктрансе» объяснили, почему останавливались троллейбусы 17 25.01.2022, 21:16

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Все дело в соли.

25 января на нескольких участках в Минске останавливались троллейбусы из-за отключения напряжения.

«Минсктранс» сообщал о восьми случаях отключении напряжения в контактной сети на улице Орловской, проспекте Победителей, проспекте Независимости, улице Руссиянова, проспекте Дзержинского, улицах Алибегова, Железнодорожной, Свердлова.

Как объяснил директор филиала службы энергохозяйства «Минсктранс» Виктор Доморад, напряжение пропадало из-за короткого замыкания.

«Из-за пробоя изоляции на спецчастях контактной сети происходит короткое замыкание. Это является следствием оседания паров соли из-за обильного посыпания проезжей части антигололедным реагентом», – сказал Доморад официальному телеграм-каналу Мингорисполкома.

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