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В «Минсктрансе» объяснили, почему останавливались троллейбусы

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  • 25.01.2022, 21:16
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В «Минсктрансе» объяснили, почему останавливались троллейбусы

Все дело в соли.

25 января на нескольких участках в Минске останавливались троллейбусы из-за отключения напряжения.

«Минсктранс» сообщал о восьми случаях отключении напряжения в контактной сети на улице Орловской, проспекте Победителей, проспекте Независимости, улице Руссиянова, проспекте Дзержинского, улицах Алибегова, Железнодорожной, Свердлова.

Как объяснил директор филиала службы энергохозяйства «Минсктранс» Виктор Доморад, напряжение пропадало из-за короткого замыкания.

«Из-за пробоя изоляции на спецчастях контактной сети происходит короткое замыкание. Это является следствием оседания паров соли из-за обильного посыпания проезжей части антигололедным реагентом», – сказал Доморад официальному телеграм-каналу Мингорисполкома.

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