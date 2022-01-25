Курс биткоина вырос почти на 10% за сутки 3 25.01.2022, 21:25

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Капитализация криптовалюты составляет $690 млрд.

Цена биткоина за последние сутки выросла на 10% и превысила $37 тыс. Капитализация криптовалюты составляет $690 млрд, по данным CoinGecko. Вчера, 24 января, стоимость актива впервые с июля 2021 года опускалась до отметки в $32,9 тыс. На этом фоне обвалилась стоимость большинства альткоинов. Например, курс Ethereum опускался до $2,1 тыс., цена Binance Coin снижалась до $336, а стоимость Cardano падала до $0,9, передает РБК.

В начале ноября 2021 года курс биткоина обновил исторический максимум выше $69 тыс. С того момента криптовалюта подешевела на 47%.

По мнению соучредителя Morgan Creek Digital Энтони Помплиано, биткоин сможет начать восстановление только в случае массовых покупок актива со стороны крупных инвесторов.

Но как показывают данные аналитической компании Santiment, инвесторы уже перешли от массовых продаж к покупке криптовалют. 24 января аналитиками был зафиксирован крупнейший за последний месяц всплеск настроений «buy the dip» (покупка на просадке).

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