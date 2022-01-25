В Минске по инициативе Папы Франциска пройдет молитва за мир в Украине 25.01.2022, 22:00

Папа Римский Франциск

Ее возглавит апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич.

Завтра, 26 января, в 18:30 в Минском архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии пройдет месса за мир в Украине. Ее возглавит апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич.

Молитва состоится по инициативе Папы Римского Франциска, который в воскресенье выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, связанной с наращиванием около ее границ военного присутствия российских вооруженных сил, и объявил 26 января днем молитвы за мир.

Для тех, кто не сможет присутствовать на молитве лично, будет возможность принять участие в онлайн-трансляции.

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