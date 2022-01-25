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Год переворотов: рекорд революций в мире

  • 25.01.2022, 22:09
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Год переворотов: рекорд революций в мире
Госпереворот в Буркина Фасо

По всему миру в 2021 году произошло семь попыток переворота.

Это рекорд с 2000 года. Для сравнения, в 2015-2020 годах в мире ежегодно случалось не больше двух попыток переворота, пишет korrespondent.net.

Где чаще всего пытаются сменить власть силой?

Пандемия повлияла

Сейчас перевороты происходят в основном в беднейших странах мира, где идет гражданская война или существуют другие серьезные угрозы безопасности и где раньше уже были успешные перевороты, отмечает профессор политических наук из Университета Кентукки Клейтон Тайн и доцент Школы политики, безопасности и международных вопросов Университета Центральной Флориды Джонатан Пауэлл.

По его мнению, на рост числа переворотов повлияла в том числе пандемия, которая отвлекла внимание международного сообщества от условий жизни в беднейших странах и одновременно еще сильнее ухудшила эти условия.

“Урок, извлеченный из переворотов, произошедших за последний год, заключается в том, что международное сообщество неэффективно в борьбе с ними и, похоже, появляется все больше свидетельств того, что люди внутри стран, где случаются перевороты, с большей вероятностью готовы с ними мириться”, — отметил Пауэлл.

Проблема Африки

В 2021 году в Мали военные захватывали власть два раза, перевороты случились в Судане (тоже дважды, первая попытка была неудачной) и Гвинее. В Чаде военные пришли к власти после того, как президент Идрис Деби, правивший страной больше 30 лет, погиб в бою против повстанцев на севере страны. Попытка военного переворота была в Нигере, но ее сорвали. В Гаити убили президента.

Перевороты продолжаются

В 2022 году история с переворотами продолжилась. В Буркина-Фасо — одной из беднейших стран Африки тоже произошел военный переворот. 24 января группа военнослужащих выступила по национальному телевидению, заявив об отстранении от власти президента Роха Каборе, отставке правительства и роспуске парламента, приостановке действия Конституции и закрытии границ страны.

Местонахождение Каборе, победившего на президентских выборах в 2015 году, неизвестно. Новым лидером Буркина-Фасо назван подполковник Поль-Анри Сандаога Дамиба, который раньше командовал одним из трех военных округов страны и отвечал за безопасность столицы Уагадугу.

Жители Буркина-Фасо одобрительно встретили смену власти, пишет The New York Times в Африке Деклан Уолш. Экс-президента критиковали за неудачи в борьбе с исламистскими группировками, связанными с Аль-Каидой и Исламским государством. Они действуют в основном с территории соседнего Мали, из-за их атак в Буркина-Фасо только в прошлом году погибли больше двух тысяч человек.

Буркина-Фасо — рекордсмен среди африканских стран по числу успешных военных переворотов. Нынешний захват власти стал восьмым с 1960 года, когда страна получила независимость от Франции.

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