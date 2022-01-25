Байден готов ввести санкции против Путина в случае вторжения РФ в Украину 25.01.2022, 23:15

Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США снова предупредил Россию о жестких санкциях.

Президент США Джо Байден готов рассмотреть возможность введения персональных экономических санкций напрямую против президента России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину, передает DW.

Об этом глава Белого дома заявил во вторник, 25 января. Отвечая в ходе брифинга на вопрос одной из журналисток, может ли он представить себе введение персональных санкций против Путина в случае российского вторжения, Байден ответил: "Да, - и продолжил: - я могу это себе представить".

Президент США подчеркнул, что возможное вторжение будет иметь огромные последствия во всем мире и снова предупредил Россию о жестких санкциях в случае нападения на соседнюю страну.

При этом американский президент указал, что у него "нет намерения" посылать американские войска в Украину.

Байден также сказал, что в ближайшей перспективе США могут перебросить в Восточную Европу 8500 американских военнослужащих, которые уже приведены в состояние боевой готовности.

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