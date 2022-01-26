Россия перебрасывает к границе с Украиной десантников 12 26.01.2022, 8:11

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Часть из них направляется через Беларусь.

Россия начала перебрасывать десантников ближе к границе с Украиной, заявили аналитики Conflict Intelligence Team (CIT).

24 января в TikTok появилось видео с перевозкой военной техники по железной дороге. В описании сказано, что его сняли в Брянской области, которая граничит с Украиной и Беларусью. Исследователь Роберт Ли заявил, что состав перевозил боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ.

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«Всего состав везет 31 БМД-4М и восемь БТР-МДМ, что соответствует одному батальону. Кроме того, в состав поезда входят пять пассажирских вагонов, которые позволяют перевозить более 250 человек. Также мы насчитали на платформах восемь укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для ВДВ», — сообщили в CIT.

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На другом видео, которое, судя по описанию, сняли возле польско-белорусской границы, эксперты CIT заметили такие же КАМАЗы. Аналитики со ссылкой на базу данных РЖД заявили, что вагон следует со станции Текстильный в Ивановской области, рядом с которой дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии. Недавно полк участвовал во вводе войск ОДКБ в Казахстан.

«Это первое подтвержденное видео переброски десантников ближе к границе с Украиной», — сообщили в CIT.

В министерстве обороны Беларуси вечером 25 января заявили, что на железнодорожную станцию в Бресте прибыл «эшелон с российскими десантниками», которые будут участвовать «в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси».

В Беларуси зимой 2022 года пройдут российско-белорусские учения.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. Согласно последним разведданным Министерства обороны Украины, предоставленным CNN 18 января, Россия разместила возле границ Украины более 127 тысяч военнослужащих.

Западные СМИ сообщали, что российское вторжение в Украину может быть совершено в начале 2022 года, к этому привлекут до 175 тысяч военнослужащих РФ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По словам Данилова, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

14 января газета The Guardian и телеканал CNN сообщили, что Россия разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать поводом для военного вторжения. Позже в Пентагоне и Белом доме подтвердили, что у США есть такая информация.

В МИД РФ утверждают, что не готовят вторжение в Украину и «не собираются ни на кого нападать». При этом в Кремле требуют от США и НАТО гарантий невступления Украины в Альянс.

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