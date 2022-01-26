закрыть
26 января 2022, среда, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия перебрасывает к границе с Украиной десантников

12
  • 26.01.2022, 8:11
  • 5,750
Россия перебрасывает к границе с Украиной десантников

Часть из них направляется через Беларусь.

Россия начала перебрасывать десантников ближе к границе с Украиной, заявили аналитики Conflict Intelligence Team (CIT).

24 января в TikTok появилось видео с перевозкой военной техники по железной дороге. В описании сказано, что его сняли в Брянской области, которая граничит с Украиной и Беларусью. Исследователь Роберт Ли заявил, что состав перевозил боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ.

@nafanja32 #военнаятехнитка #брянскаяобласть ♬ Бригада (Эпилог) - Из т/с "Бригада" - Алексей Шелыгин

«Всего состав везет 31 БМД-4М и восемь БТР-МДМ, что соответствует одному батальону. Кроме того, в состав поезда входят пять пассажирских вагонов, которые позволяют перевозить более 250 человек. Также мы насчитали на платформах восемь укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для ВДВ», — сообщили в CIT.

Путин дико подставился. Почему Россия не нападет на Украину

На другом видео, которое, судя по описанию, сняли возле польско-белорусской границы, эксперты CIT заметили такие же КАМАЗы. Аналитики со ссылкой на базу данных РЖД заявили, что вагон следует со станции Текстильный в Ивановской области, рядом с которой дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии. Недавно полк участвовал во вводе войск ОДКБ в Казахстан.

«Это первое подтвержденное видео переброски десантников ближе к границе с Украиной», — сообщили в CIT.

В министерстве обороны Беларуси вечером 25 января заявили, что на железнодорожную станцию в Бресте прибыл «эшелон с российскими десантниками», которые будут участвовать «в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси».

В Беларуси зимой 2022 года пройдут российско-белорусские учения.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. Согласно последним разведданным Министерства обороны Украины, предоставленным CNN 18 января, Россия разместила возле границ Украины более 127 тысяч военнослужащих.

Западные СМИ сообщали, что российское вторжение в Украину может быть совершено в начале 2022 года, к этому привлекут до 175 тысяч военнослужащих РФ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По словам Данилова, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

14 января газета The Guardian и телеканал CNN сообщили, что Россия разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать поводом для военного вторжения. Позже в Пентагоне и Белом доме подтвердили, что у США есть такая информация.

В МИД РФ утверждают, что не готовят вторжение в Украину и «не собираются ни на кого нападать». При этом в Кремле требуют от США и НАТО гарантий невступления Украины в Альянс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч