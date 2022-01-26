Зенон Позняк: Белорусская территория сейчас под контролем российской армии, и Лукашенко ничего не может сделать 10 26.01.2022, 8:34

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Зенон Позняк

Фото: Charter97.org

Политик призвал Запад выдвинуть РФ жесткий ультиматум.

Лидер Консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк рассказал, почему считает анонсированные Лукашенко и Путиным военные учения оккупацией Беларуси и рассказывает, будет ли российско-украинская война и что мог бы сделать для Беларуси Запад в такой ситуации.

Об оккупации

То, что случилось в Беларуси, — это типичная оккупация.

Во-первых, режим является нелегитимным, и поэтому у него нет никакого права распоряжаться судьбой нации. Во-вторых, этот режим является режимом внутренней оккупации. Это значит, что 27 лет назад Москва поставила своего ставленника, она полностью его контролирует, и экономически, и политически. Режим проводил политику полностью в интересах РФ — закрытие школ, язык, экономика, много чего.

Фактически, белорусская территория сейчас — под контролем российской армии, и Лукашенко ничего не может сделать. И реально этот «белорусский балкон» находится в руках Путина. Эти войска могут быть частично выведены, останутся частичные базы, но, как говорят, целомудрия уже нет.

Даже если они полностью выведут из Беларуси свои войска — это ничего не означает. Это факт оккупации произошел, и она есть. Но эти войска полностью выведены не будут. Есть учебные центры, а это ширма для военных баз.

О возможности российско-украинской войны

То, что сделал Путин, сделано неожиданно для Запада и достаточно профессионально. Они сделали шум вокруг Украины, но нападать Путину на Украину и ввязываться в войну — очень рискованно. Я не думаю, что он в нее ввяжется. Но под это шоу они заняли «белорусский балкон». Это уже совсем другая ситуация, это уже не войска в Смоленске. Они будут стоять под Бугом, они будут стоять возле Гродно, их стратегическая авиация уже введена в Беларусь. Это давление на весь Запад и на Украину.

О реакции Запада

Для Европы Беларусь — это центральная страна, это очень важный узловой пункт. Если они потеряют этот «балкон», то стратегически для Запада это будет еще хуже, чем потерять Украину. Чтобы не понимать такие вещи, видимо, нужно быть депутатом Европарламента.

Путин фактически забрал Беларусь, так сделайте сильный ответ. Он стянул войска со всей России в Беларуси, и они еще идут. Никто даже не знает, сколько этого будет. Железнодорожники сообщили, что будет 200 вагонов. Вполне возможно. И у Запада есть возможности, они об этом заявляют. У них нет воли и решительности.

И если так будет дальше, то повторится как с фюрером. Хотели его умилостивить, отдали Судеты, Австрию. Так нельзя обращаться с диктаторами, врагами человечества. История показывает, что нужно обходиться по-другому. И сейчас есть такая возможность.

Предупредить Россию, сделать заявление о выводе войск из Беларуси. Если это не будет сделано, то принять те сильные меры, о которых говорил Байден, и Столтенберг, и все остальные, что в случае атаки на Украину они примут сильные меры. Должен быть ультиматум России, чтобы вывести войска, так как это оккупация Беларуси.

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