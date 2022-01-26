«В подъезд невозможно зайти – собаки разрывают пакеты» 11 26.01.2022, 8:41

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Что говорят жители российского села, где собаки до смерти загрызли семилетнюю девочку.

А в Забайкальском крае РФ после нападения стаи собак погибла семилетняя девочка. Корреспондент "Настоящего Времени" рассказывает подробнее об этой трагедии.

Мемориал у школы, где училась Маргарита, вырос буквально за одну ночь. Семилетнюю девочку родители потеряли в субботу: ее не дождались из музыкальной школы, позвонили в полицию. Поиски были недолгими – через полчаса тело нашли на пустыре: на девочку напала стая бродячих собак, они загрызли ее насмерть.

В этот же день жители села Доменское провели сход, после которого некоторые его участники взяли в руки охотничьи ружья и отправились самостоятельно решать проблему.

О том, что бродячих собак на улицах села стало слишком много и они начали нападать на детей, было известно как минимум с начала зимы. Жители жаловались и в местную, и в региональную администрации, просили принять меры.

"У нас очень много собак. Бывало, прыгали на нас, но не кусали – пытались повалить", – рассказывает Таисия Ехлакова.

Ее односельчанин Олег видит конкретную причину: "Собаки не с Луны же у нас прилетают, никто их не закидывает. Они тут с помоек и выращиваются. А помойки кто у нас делает? Не собаки же, правильно? Просто нужно вовремя убирать помойки, а им столовую целую сделали".

Ирина Родионова обвиняет в случившемся сердобольных односельчан, которые подкармливают четвероногих у подъездов многоквартирных домов, а те потом не дают прохода другим жильцам и начинают нападать на детей. "В подъезд невозможно зайти, собаки разрывают пакеты, бежишь, – рассказывает Ирина Родионова. – У меня на ребенка напали возле подъезда. Собака подлетела вот так вот (показывает), она [дочь] упала лицом, [собака] за сапог схватила. Хорошо шла женщина, время полшестого, все еще на работе. Господи, здоровья этой женщине, она спасла моего ребенка. Кто бы знал, что бы было дальше? Настя мне говорит: "Мама, она меня поволокла за сапог…".

В местной администрации говорят: единственное, что чиновники могут сделать, это написать заявку в подрядную организацию на отлов бродячих животных. На эти мероприятия в районном бюджете заложены средства, но расценки на поимку животных в Читинском районе оказались неожиданно высокими – примерно в 10 раз выше, чем в среднем по стране.

"Миллион семьсот выделано денег на этот год. На весь район. Это сумма, я так понимаю, очень маленькая. Обслуживание одной собаки стоит 12 тысяч рублей. Поэтому на все поселения – представьте, какое огромное количество у нас их в районе – просто не хватает", – рассказывает глава администрации сельского поселения Доминское Ирина Кобзева.

После серии нападений на людей чиновники уже в нескольких регионах требуют отменить или пересмотреть так называемый "собачий закон" депутата Госдумы Владимира Бурматова. Согласно этому закону, запрещено убивать бродячих животных: их нужно либо стерилизовать-чипировать и отпускать, либо пожизненно содержать их в специализированных приютах.

Ирина Кобзева считает, что закон нужно изменить: "Нужно поправки в нем сделать срочно, не знаю, как там, но, чтобы не было возвращения назад собак этих".

По факту гибели девочки местная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Местные власти пообещали выплатить материальную помощь и организовать все траурные мероприятия.

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