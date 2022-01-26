закрыть
26 января 2022, среда, 11:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В подъезд невозможно зайти – собаки разрывают пакеты»

11
  • 26.01.2022, 8:41
  • 6,502
«В подъезд невозможно зайти – собаки разрывают пакеты»

Что говорят жители российского села, где собаки до смерти загрызли семилетнюю девочку.

А в Забайкальском крае РФ после нападения стаи собак погибла семилетняя девочка. Корреспондент "Настоящего Времени" рассказывает подробнее об этой трагедии.

Мемориал у школы, где училась Маргарита, вырос буквально за одну ночь. Семилетнюю девочку родители потеряли в субботу: ее не дождались из музыкальной школы, позвонили в полицию. Поиски были недолгими – через полчаса тело нашли на пустыре: на девочку напала стая бродячих собак, они загрызли ее насмерть.

В этот же день жители села Доменское провели сход, после которого некоторые его участники взяли в руки охотничьи ружья и отправились самостоятельно решать проблему.

О том, что бродячих собак на улицах села стало слишком много и они начали нападать на детей, было известно как минимум с начала зимы. Жители жаловались и в местную, и в региональную администрации, просили принять меры.

"У нас очень много собак. Бывало, прыгали на нас, но не кусали – пытались повалить", – рассказывает Таисия Ехлакова.

Ее односельчанин Олег видит конкретную причину: "Собаки не с Луны же у нас прилетают, никто их не закидывает. Они тут с помоек и выращиваются. А помойки кто у нас делает? Не собаки же, правильно? Просто нужно вовремя убирать помойки, а им столовую целую сделали".

Ирина Родионова обвиняет в случившемся сердобольных односельчан, которые подкармливают четвероногих у подъездов многоквартирных домов, а те потом не дают прохода другим жильцам и начинают нападать на детей. "В подъезд невозможно зайти, собаки разрывают пакеты, бежишь, – рассказывает Ирина Родионова. – У меня на ребенка напали возле подъезда. Собака подлетела вот так вот (показывает), она [дочь] упала лицом, [собака] за сапог схватила. Хорошо шла женщина, время полшестого, все еще на работе. Господи, здоровья этой женщине, она спасла моего ребенка. Кто бы знал, что бы было дальше? Настя мне говорит: "Мама, она меня поволокла за сапог…".

В местной администрации говорят: единственное, что чиновники могут сделать, это написать заявку в подрядную организацию на отлов бродячих животных. На эти мероприятия в районном бюджете заложены средства, но расценки на поимку животных в Читинском районе оказались неожиданно высокими – примерно в 10 раз выше, чем в среднем по стране.

"Миллион семьсот выделано денег на этот год. На весь район. Это сумма, я так понимаю, очень маленькая. Обслуживание одной собаки стоит 12 тысяч рублей. Поэтому на все поселения – представьте, какое огромное количество у нас их в районе – просто не хватает", – рассказывает глава администрации сельского поселения Доминское Ирина Кобзева.

После серии нападений на людей чиновники уже в нескольких регионах требуют отменить или пересмотреть так называемый "собачий закон" депутата Госдумы Владимира Бурматова. Согласно этому закону, запрещено убивать бродячих животных: их нужно либо стерилизовать-чипировать и отпускать, либо пожизненно содержать их в специализированных приютах.

Ирина Кобзева считает, что закон нужно изменить: "Нужно поправки в нем сделать срочно, не знаю, как там, но, чтобы не было возвращения назад собак этих".

По факту гибели девочки местная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Местные власти пообещали выплатить материальную помощь и организовать все траурные мероприятия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч