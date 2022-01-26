«Потеряла работу в пандемию и стала мыловаром» 2 26.01.2022, 9:05

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Фото: Валентин Кондратьев

Вдохновляющая история белоруски, которая не растерялась и открыла свой бизнес.

Анна Голушко 5 лет отработала проводницей, но из-за пандемии осталась без работы и решила начать бизнес. Теперь 28-летняя бобруйчанка вручную изготавливает и продает мыло. Она рассказала myfin.by, как стала ремесленницей и как удается зарабатывать на мыловарении.

– Я с детства любила творчество, но профессию выбрала романтическую – отучилась в Минске на проводницу. Ездила по маршруту «Минск-Киев», заочно училась в университете культуры. Потом как-то все навалилось одновременно – границы закрыли, зарплату урезали, я забеременела. Стало ясно: нужно что-то менять. Муж постоянно осваивает новые профессии, ищет альтернативные источники заработка. Вот и я решила попробовать.

Долго думать не пришлось. В 2018 году я начала варить мыло для себя и друзей. Как источник дохода этот вид деятельности не рассматривала.

Одно время бросила это увлечение, потому что многое не получалось. Но в разгар пандемии решила заняться мыловарением всерьез, зарегистрировалась как ремесленник. Муж поддержал меня и до сих пор помогает – упаковывает продукцию, развозит заказы.

«Примерно половина выручки уходит на материалы и обучение»

Затраты свои я никогда не подсчитывала, потому что с самого начала занималась мыловарением для души. Помню, купила свою первую форму б/у для отливки фигурок, она была довольно сложной в работе. Поэтому мыло вышло неказистым. Разочаровалась, конечно, и надолго забросила это хобби. Потом посмотрела видео в интернете, опять загорелась мыловарением, купила еще несколько форм, попроще. Вот тогда что-то стало получаться.

Мыло я училась не только варить, но и красиво оформлять, подбирала упаковку, элементы декора. Искала производителей подарочных коробок и заказывала у них на пробу по несколько штук, чтобы посмотреть, подойдут ли. Первые более-менее нормальные работы дарила родственникам и знакомым. Потом стала выкладывать фото в Instagram – благодаря этому появились первые заказы.

Примерно половина выручки уходит на материалы и обучение. Для работы нужны пигменты, отдушка, мыльная основа. И, конечно, формы, которые приходится постоянно докупать, ведь продавать одни и те же фигурки все время невозможно.

За одну формочку приходится отдавать от двух рублей и выше, есть формы по 15-20 рублей. Пигменты для мыла стоят по-разному, в наборе выходит дешевле - 20-30 рублей за 10 различных оттенков. Отдушка обходится в среднем 3-4 рубля за 10 мл. Но дороже всего стоит мыльная основа – от 12 рублей за кг. Плюс затраты на упаковку – бумагу, коробки, ленты. В основном все необходимое я заказываю онлайн из Беларуси и России.

Отдельная статья расходов – обучение. Какие-то нюансы мыловарения я осваиваю сама, но в основном приходится регулярно участвовать в онлайн-семинарах. Стоимость одного занятия составляет 50-55 рублей, учусь я постоянно.

«Предпочитаю работать под заказ»

Покупатели приходят ко мне, в основном, благодаря сарафанному радио. Специально рекламу нигде не размещаю. По опыту уже знаю, что лучше всего продажи идут перед праздниками – Новый год, День святого Валентина, 8 марта. К этим датам я готовлю тематические фигурки и наборы. В остальное время предпочитаю работать под заказ.

Перед праздниками у меня настоящий аврал, работать приходится по 10-12 часов в сутки. Примерно столько времени уходит, чтобы изготовить партию из 10 фигурок. Заливка одного цвета занимает примерно 40 минут с учетом застывания. На изготовление простой фигурки требуется 1,5-2 часа. После праздников нагрузка, конечно, уменьшается. Но все равно мой обычный рабочий день составляет 8 часов.

Мои покупатели – это не только бобруйчане, мыло заказывают из различных уголков Беларуси. Есть несколько клиентов в России – родственники брали мыло для себя, а потом ко мне обратились их знакомые. Средняя стоимость одного заказа составляет 15-20 рублей.

Простую фигурку в упаковке я продаю за 5 рублей, сложные композиции вроде цветочного букета ― за 50-65 рублей. Пик продаж, как правило, приходится на предпраздничные дни. Но никогда нельзя угадать, как все сложится. К этому Новому году, например, я хорошо подготовилась, выбор мыла был большим. Но вот продажи, если честно, не оправдали моего ожидания.

В наличии всегда есть что-то готовое, но я не люблю работать «на склад». Некоторые мыловары специально изготавливают фигурки и букеты для ярмарок. Я пробовала в них участвовать – это не мое. Мне нравится, когда заказчик просит что-то конкретное, и я изготавливаю это для него. Форм сейчас уже довольно много, несколько десятков. Благодаря этому могу создавать целые композиции или собирать индивидуальные наборы – например, ко дню рождения.

Поскольку заработанные деньги часто пускаются в оборот, подсчитать доход каждый месяц сложно. Но выходит точно больше, чем зарплата проводницы, так что в эту профессию возвращаться не планирую. Вообще, доход от ремесленничества – хорошее подспорье в семье, полнценная работа. Недавно вот купила за заработанные денги робот-пылесос, который обошелся примерно в 700 рублей. Ну и по мелочи ежедневные траты, без этого никуда.

«Знаю, что у меня будет своя мастерская»

Сейчас мыло я варю дома, на кухне. Поэтому не могу позволить себе, к примеру, наладить выпуск натуральной продукции с добавлением масел, кофейных зерен. Это совсем другая технология, которая требует специального оборудования. Пока же мечтаю о хорошей микроволновой печи и машинке для вакуумной упаковки мыла.

А еще я знаю, что когда-нибудь у меня будет своя мастерская. Мы уже обсуждали с мужем этот вопрос, и он поддержал мою идею подыскать со временем помещение для работы.

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