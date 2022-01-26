Диетологи назвали самый полезный зимний фрукт 26.01.2022, 9:11

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Он — кладезь витаминов, необходимых для этого времени года.

Гранат еще с древних времен использовался как лекарственное средство, так как содержит целый ряд полезнейших ингредиентов, передает РБК-Украина.

Диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram рассказала о полезных свойствах этого сезонного продукта.

Гранат богат калием, магнием, кальцием, железом, натрием, хромом и марганцем.

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В нем есть янтарная, лимонная, винная, яблочная, борная и щавелевая кислоты, аскорбиновая, фолиевая и пантеиновая. Кроме того, он содержит небольшие количества всех аминокислот, особенно пролина, метионина и валина.

Гранатовый сок является хорошим источником фруктозы, сахарозы и глюкозы. Они способствуют здоровому метаболизму и укреплению иммунитета.

Гранат укрепляет здоровье сердца

Гранат препятствует развитию артрозов

Гранат ухаживает за зубами

Гранат защищает от рака

Гранат повышает иммунитет

Гранат улучшает пищеварение

Гранат повышает гемоглобин

Гранат предотвращает выпадение волос

Гранат сохраняет молодость

Помимо фруктов, гранат доступен в различных формах, таких как бутилированный сок (свежий или концентрированный), порошкообразные капсулы и таблетки, полученные из семян, ферментированный сок, кожура, листья и цветы, желатиновые капсулы с масляными экстрактами семян, сухие или чай для напитков из листьев или семян, и другие продукты питания, такие как джемы, желе, соусы, заправки для салатов и уксусы. Анардана, порошкообразная форма семян граната, используется в качестве приправы.

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