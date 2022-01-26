Россия перебрасывает в Беларусь новейшие истребители Су-35С

Россия перебрасывает в Беларусь новейшие истребители Су-35С11
- 26.01.2022, 9:14
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Самолеты направлены из Восточного военного округа.
Россия перебазирует из Восточного военного округа на аэродромы Беларуси современные истребители Су-35С в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщает Минобороны РФ.
Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к вылету и отдыха экипажей.
«Маршруты перелетов многофункциональных истребителей проработаны авиационными штурманами и учитывают возможности максимального беспосадочного полета самолетов, а также метеоусловия по всему маршруту следования», — уточняет Минобороны РФ.