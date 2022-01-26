Белорусским пенсионерам посоветовали использовать палки с заостренными шипами

Белорусским пенсионерам посоветовали использовать палки с заостренными шипами4
- 26.01.2022, 9:45
- 6,784
Зачем?
В телеграм-канале минского ЖКХ посоветовали пожилым людям использовать палку с заостренными шипами.
Такие рекомендации связаны с возможным образованием наледи на дорогах и тротуарах. Их дает МЧС Беларуси, сообщает telegraf.by.
Кстати, не совсем понятно, как выглядит палка с заостренными шипами и где такую можно взять. Интересно, что поисковики на запрос выдают такие варианты, но они вряд ли подойдут:
Вероятно, нужна палка, которая не будет соскальзывать на земле, а поможет обоперется и не упасть. Существуют специальные наконечники, которые обязаны обеспечивать устойчивость даже на неровной дороге, предотвращать скольжение по льду и сохранять стабильные позиции на морозе.
Например, такой:
Специальные трости продают в некоторых аптеках.
Что советуют в гололед всем белорусам?
по возможности оставайтесь дома;
используйте обувь на сплошной рельефной подошве;
передвигайтесь осторожно, наступая на всю подошву;
пожилым людям, рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами;
выбирайте безопасный маршрут, посыпанные песком дорожки;
где возможно, держитесь за поручни.
Что делать, если поскользнулись?
прижмите руки к туловищу, старайтесь упасть на бок;
попросите прохожих помочь вам;
не торопитесь подняться, убедитесь, что нет травм;
при возникновении боли не двигайтесь;
вызовите скорую помощь по телефону 103.
ГАИ попросила белорусов не ездить на авто в ближайшие дни. И снова из-за погоды
В Госавтоинспекции попросили белорусов по возможности не ездить на личном транспорте в ближайшие дни.