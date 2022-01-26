Белорусским пенсионерам посоветовали использовать палки с заостренными шипами 4 26.01.2022, 9:45

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Зачем?

В телеграм-канале минского ЖКХ посоветовали пожилым людям использовать палку с заостренными шипами.

Такие рекомендации связаны с возможным образованием наледи на дорогах и тротуарах. Их дает МЧС Беларуси, сообщает telegraf.by.

Кстати, не совсем понятно, как выглядит палка с заостренными шипами и где такую можно взять. Интересно, что поисковики на запрос выдают такие варианты, но они вряд ли подойдут:

Вероятно, нужна палка, которая не будет соскальзывать на земле, а поможет обоперется и не упасть. Существуют специальные наконечники, которые обязаны обеспечивать устойчивость даже на неровной дороге, предотвращать скольжение по льду и сохранять стабильные позиции на морозе.

Например, такой:

Специальные трости продают в некоторых аптеках.

Что советуют в гололед всем белорусам?

по возможности оставайтесь дома;

используйте обувь на сплошной рельефной подошве;

передвигайтесь осторожно, наступая на всю подошву;

пожилым людям, рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами;

выбирайте безопасный маршрут, посыпанные песком дорожки;

где возможно, держитесь за поручни.

Что делать, если поскользнулись?

прижмите руки к туловищу, старайтесь упасть на бок;

попросите прохожих помочь вам;

не торопитесь подняться, убедитесь, что нет травм;

при возникновении боли не двигайтесь;

вызовите скорую помощь по телефону 103.

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