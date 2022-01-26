закрыть
26 января 2022, среда, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусским пенсионерам посоветовали использовать палки с заостренными шипами

4
  • 26.01.2022, 9:45
  • 6,784
Белорусским пенсионерам посоветовали использовать палки с заостренными шипами

Зачем?

В телеграм-канале минского ЖКХ посоветовали пожилым людям использовать палку с заостренными шипами.

Такие рекомендации связаны с возможным образованием наледи на дорогах и тротуарах. Их дает МЧС Беларуси, сообщает telegraf.by.

Кстати, не совсем понятно, как выглядит палка с заостренными шипами и где такую можно взять. Интересно, что поисковики на запрос выдают такие варианты, но они вряд ли подойдут:

Вероятно, нужна палка, которая не будет соскальзывать на земле, а поможет обоперется и не упасть. Существуют специальные наконечники, которые обязаны обеспечивать устойчивость даже на неровной дороге, предотвращать скольжение по льду и сохранять стабильные позиции на морозе.

Например, такой:

Специальные трости продают в некоторых аптеках.

Что советуют в гололед всем белорусам?

по возможности оставайтесь дома;

используйте обувь на сплошной рельефной подошве;

передвигайтесь осторожно, наступая на всю подошву;

пожилым людям, рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами;

выбирайте безопасный маршрут, посыпанные песком дорожки;

где возможно, держитесь за поручни.

Что делать, если поскользнулись?

прижмите руки к туловищу, старайтесь упасть на бок;

попросите прохожих помочь вам;

не торопитесь подняться, убедитесь, что нет травм;

при возникновении боли не двигайтесь;

вызовите скорую помощь по телефону 103.

ГАИ попросила белорусов не ездить на авто в ближайшие дни. И снова из-за погоды

В Госавтоинспекции попросили белорусов по возможности не ездить на личном транспорте в ближайшие дни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч