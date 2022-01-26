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В Украину прибыли сотни новых Javelin из США

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  • 26.01.2022, 10:21
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В Украину прибыли сотни новых Javelin из США

Что еще есть в третьей партии американского оружия?

В аэропорт Борисполь прибыл третий американский самолет с летальным оружием из пакета помощи на сумму 200 миллионов долларов. В частности, Украина получила 300 Javelin. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Эта помощь, включающая около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ также напомнили, что президент США Джо Байден сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Киеву гораздо большее оборудование для обороны в дополнение к уже предоставленному.

Также в сообщении приводятся слова временной поверенной в делах США Кристины Квин, которая подчеркнула, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры на стороне Украины и работают вместе, чтобы ускорить предоставление безопасности помощи Украине.

Также Квин процитировала Байдена по поводу последствий в случае продолжения Россией агрессии против Украины: "Если любые российские войска перейдут украинскую границу, то это будет вторжением, за которым будет следовать скорая, жесткая и объединенная реакция. Это будет реакция и США и наших союзников".

Она также отметила, что украинские военные дисциплинированы, хорошо обеспечены и обучены.

"Хочу подчеркнуть, что российские солдаты, которые пойдут в Украину по приказу Кремля, столкнутся с жестоким сопротивлением, и Россия потерпит значительные потери. Если президент Путин пойдет на этот безрассудный шаг, то мы предоставим большую техническую помощь Украине, чем мы уже предоставили", - подчеркнула Кристина Квин.

Временная поверенная в делах США отметила, что предпочтение отдается дипломатии, в рамках которой происходит общение с партнерами по НАТО и Украине. Также, она заявила, что такие поставки продолжатся в будущем.

Кроме того, она сообщила, что в текущем году Украина получила больше оборонной поддержки США, чем в любой из предыдущих годов, начиная с 2014. По ее словам, в 2022 году было предоставлено средств безопасности на более чем 650 млн долларов, а с 2014 года предоставлено более чем на 2,7 млрд долларов.

Напомним, сегодня министр обороны Алексей Резников анонсировал четвертую партию помощи от США.

Ранее США одобрили передачу Украине властями Эстонии, Литвы и Латвии оружия американского производства - Javelin и зенитно-ракетных систем Stinger.

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