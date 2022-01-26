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Биологи нашли различия в работе мозга в зависимости от пола

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  • 26.01.2022, 11:09
Биологи нашли различия в работе мозга в зависимости от пола

Найдено более 1000 отличий на генном уровне.

Согласно новому исследованию, проведенному исследователями Стэнфорда, мозг самцов и самок мышей существенно различается: найдено более 1000 различий в активации генов, пишет «Новое время».

Исследователи из США говорят, что эти различия, вероятно, отражаются в мозге мужчин и женщин.

Ученые исследовали четыре крошечные структуры в мозге мышей, которые, как уже было известно, программируют поведение «оценка, знакомства, спаривание и ненависть». Такое поведение — например, быстрое определение самцами пола незнакомца, восприимчивость самок к спариванию и материнская защита — помогают животным размножаться, а их потомству — выживать.

Анализируя ткани, извлеченные из структур мозга грызунов, ученые обнаружили более 1000 генов, которые значительно более активны в мозге представителей одного пола по сравнению с представителями другого.

«Используя эти гены в качестве точек входа, мы идентифицировали определенные группы клеток мозга, которые управляют определенным типичным для пола поведением», — сказал старший автор исследования Нирао Шах, профессор психиатрии, поведенческих наук и нейробиологии.

Исследователи также выявили более 600 различий в уровнях активации генов между самками в разные фазы их эстрального цикла. (У женщин это называется менструальным циклом, у самок мышей менструации нет).

«Обнаружение в этих четырех крошечных структурах мозга нескольких сотен генов, уровень активности которых зависит только от стадии женского цикла, было совершенно неожиданным», — сказал Шах, посвятивший свою карьеру изучению того, как половые гормоны регулируют типичное для пола поведение.

Структуры мозга, на которых сосредоточились исследователи, являются общими для млекопитающих, включая человека.

«Мыши — не люди, — сказал Шах. «Но разумно ожидать, что аналогичные типы клеток мозга будут играть роль в нашем типичном для пола социальном поведении».

Некоторые из каталогизированных исследователями генов являются установленными факторами риска заболеваний головного мозга, которые чаще встречаются у представителей того или иного пола. Из 207 генов, которые, как уже известно, связаны с высоким риском расстройства аутистического спектра, которое в четыре раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин, исследователи определили, что 39 более активны в мозге того или иного пола: 29 у мужчин, 10 у женщин.

Они также определили гены, связанные с болезнью Альцгеймера и рассеянным склерозом, которые чаще поражают женщин, чем мужчин. Эти гены более активны у самок мышей.

Предыдущие попытки найти различия в активации генов между мужскими и женскими клетками мозга грызунов выявили всего около 100 из них — казалось бы, слишком мало, размышляла группа Шаха, чтобы создать многочисленные глубокие различия в известном инстинктивном поведении.

«В итоге мы обнаружили примерно в 10 раз больше, — сказал Шах, — не говоря уже о 600 генах, уровни активности которых у самок варьируются в зависимости от стадии цикла. В целом они составляют 6% генов мыши».

Шах сравнил методы, которые использовала его команда, с поиском иголок в стоге сена.

«Возможно, это только верхушка айсберга», — сказал он. «Вероятно, в этих и других структурах мозга можно найти гораздо больше признаков, ,дифференцированных по полу, если вы знаете, как их искать».

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