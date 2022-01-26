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Центробанк РФ проиграл войну, сделав только один выстрел

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 26.01.2022, 11:16
  • 1,766
Центробанк РФ проиграл войну, сделав только один выстрел

Криптолобби в России все-таки есть.

Не прошло и недели после выпуска ЦБ скандального доклада о запрете криптобизнеса, как все стали от него открещиваться.

ФСБ слило через источники версию, что оно совсем не против криптовалют. Хотя через них и финансируют оппозицию, но это мизерный ручеек. Лучше иметь регулируемую и контролируемую криптосферу в экономике, чем полностью ушедшую в «черный оборот».

Минфин призвал регулировать криптовалюты, а не запрещать. И у него уже почти готова концепция регулирования. Правда, пока решение не принято, он ее никому не покажет.

Даже в Госдуме глава комитета по финрынку Аксаков, который и будет проводить поправки в криптозакон и который никогда слова против ЦБ не скажет, и тот заявил, что надо обсудить 3 момента: идентификацию, майнинг и обмен... И вообще в течение полугода Дума готова принять решение о судьбе крипты в России

ЦБ, думая, что предлагает в докладе некий консенсус, неожиданно остался в дураках — самым ястребиным из ястребов. И даже провел эвакуацию сотрудников в связи с сообщением о минировании его здания. Потом это связали именно с его докладом по крипте.

По сути никакого криптобизнеса в России на сегодня нет и лобби его тоже. Хотя россиян в криптомире очень много, но они строят свой бизнес за рубежами родины. За одним исключением — майнинг. Крутые ребята оказались.

А если серьезно, то криптолобби в России - это разум. Криптобизнес уже настолько вырос и набрал обороты, что ни одна разумная страна не собирается его запрещать. Понимая, что ничего кроме отставания в этой новой и перспективной сфере бизнеса не получит. Ну, кроме Китая, который дал своему бизнесу «снять сливки» при возникновении криптобизнеса и майнинга, а теперь может позволить себе поиграть, все запретить, расчистить поляну, а потом запустить заново... ЦБ и предложил по существу пойти по китайскому пути с поправкой, что в «снятии сливок» российский бизнес мало поучаствовал...

Жаль, что крипторывка в России не произошло и уже не произойдет. Но радует, что полного запрета криптобизнеса в стране, по всей вероятности, все-таки не будет.

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