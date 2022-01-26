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«Менты» наградили одного из самых рьяных доносчиков в Минске

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  • 26.01.2022, 11:37
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«Менты» наградили одного из самых рьяных доносчиков в Минске

Коллаборационист активно стучал на сограждан.

В Партизанском РУВД Минска наградили Анатолия Бамбизу, который неоднократно в течение года "сигнализировал" в милицию о совершении административных правонарушений. Как сообщает minsknews.by, за эту помощь и "активную гражданскую позицию" мужчина получил грамоту. В одном случае Бамбиза сообщил о мужчинах, которые во дворе жилого дома распивали алкоголь, и приехал участковый милиционер. В другом случае он заметил, как на Первомайской улице "злоумышленник разрисовывает одно из зданий". Анатолий Бамбиза сразу же позвонил на "102", и на место приехал наряд.

В прошлом году в интернете появились данные о белорусах, которые звонили в милицию с жалобами на протестующих и развешанную бело-красно-белую символику. Их назвали "доносчиками-коллаборационистами". В списке есть и человек с такой же именем и фамилией, как у награждённого милицией.

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