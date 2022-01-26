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Путина зажали

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  • Елена Кудренко
  • 26.01.2022, 11:44
  • 8,760
Путина зажали

И с Запада, и с Востока.

Олимпиада в Пекине должна пройти с 4 по 20 февраля. Китай просит Россию не быковать, пока она не закончится.

России не очень комфортно лезть в Украину после этих дат, так как весна, оттепель, грязь, танки застрянут, и все такое.

Ослушаться китайского "брата"? Но китайский "брат" столько денег вложил в эту Олимпиаду, да там ещё и выборы на носу... Злиться будут. На россиян.

Путин сейчас перед выбором "казнить нельзя помиловать". Ссориться с Китаем? А с кем тогда дружить, больше ведь не с кем? И не важно, что в этой так называемой "дружбе" дружить хочет только Россия, а Китаю пофиг.

Пойти сейчас - отношения с Китаем испортить.

Пойти потом - точно нарушить свои планы (если они вообще таковыми являлись, а не складывались в исключительный блеф). До 20 февраля Украина не только будет вооружена - а вооружена до зубов.

О, как ажали, и с Запада, и с Востока, да?

Елена Кудренко, "Фейсбук"

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