Пациенты новой поликлиники в Бресте: Врачи какие-то нервные, аппараты есть, но работать на них некому 2 26.01.2022, 12:06

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Медцентр строили по личному поручению Лукашенко.

Строительство нового медицинского центра в Бресте, которое началось в конце 2019 года, власти города показывали как важнейший социальный проект. Деньги выделили из областного бюджета и государственной инвестиционной программы, сообщает «Белсат».

Местные чиновники неоднократно подчеркивали, что строительство началось по личному поручению Лукашенко. В результате возник медицинский центр, на базе которого открылась взрослая поликлиника № 5 и детский № 3. Медицинский центр должен был открывать Лукашенко, начало работы переносили, но самопровозглашенный президент так и не приехал. Открыли без него.

Благодаря слаженной и интенсивной работе строителей медцентр начнет функционировать досрочно, на год раньше запланированного срока, написал в Telegram председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. А позже отметил, что поликлиники укомплектованы в полном объеме новым современным медицинским оборудованием.

Взрослая поликлиника № 5 стала принимать пациентов 17 января и сразу вызвала много вопросов. Самый актуальный – острая недостача врачей и медсестер.

«Меня перевели в новую поликлинику из другой, и с первых дней посещения – полная разочарованность. Участкового врача на месяц перевели из другой поликлиники, мой участковый уволился и уехал за границу. Врачи какие-то нервные, так как, думаю, на них повесили слишком много работы», – говорит «Белсату» один из пациентов поликлиники.

Еще один посетитель медицинского учреждения отмечает: «Пришел сделать флюорографию и УЗИ, но не смог. Аппараты в поликлинике есть, но работать на них некому».

Наша читательница говорит, что хотела попасть к эндокринологу, но в новой поликлинике пока такого специалиста нет.

Местные власти пытаются преодолеть проблему острой нехватки кадров. К примеру, предлагают работу пенсионерам, об этом рассказала «Белсату» одна из наших читательниц:

«До пенсии я работала медсестрой в хирургии, но на прошлой неделе позвонили и предложили работу в новой поликлинике. Я подумала и отказалась. Видимо, у них дела совсем плохо, если они начали обзванивать пенсионеров».

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