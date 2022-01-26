«Пришлось ехать в Москву, чтобы избавиться от залога на машину» 1 26.01.2022, 12:20

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иллюстрационное фото

Удивительная история белорусского водителя.

Когда Денис обратился в редакцию "Автобизнеса" и рассказал свою историю, журналисты удивлены не были, поскольку материалов о залоговых автомобилях нами написано немало. Как выяснилось, в конфликте участвовал "Райффайзен Банк", у которого в залоге был Hyundai Santa Fe Дениса. И это притом, что наш читатель – первый и единственный владелец автомобиля, купленного новым в московском автосалоне. Чтобы помочь Денису, мы составили план, который включал несколько контрольных точек.

VIN настоящий или нет?

Ждать, пока нашего читателя вызовут в правоохранительные органы или суд по иску банка, не стоило, нужно было играть на опережение. Не оставалось сомнений в том, что автомобиль находится в залоге. Об этом свидетельствовала запись на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации. Важно было определить, какой автомобиль "настоящий" – Дениса или который в залоге у банка. Сами понимаете, что двух "настоящих" быть не может.

"Когда я обратился к экспертам для проверки подлинности VIN, сотрудники меня отговаривали, – вспоминает Денис. – Мол, это не поможет, зря только 180 рублей выкинешь. Советовали написать заявление в РУВД. Но я настоял на своем и прошел экспертизу, результат которой мне предоставили через 10 дней. Никаких неприятных сюрпризов не произошло”.

"Дальше я обратился с заявлением в МРО ГАИ, – продолжает Денис. – Там попросил выдать справку о наличии/отсутствии у них документов, которые я предоставлял при регистрации автомобиля. В Госавтоинспекции меня также внимательно выслушали и посоветовали на автомобиле за пределы страны не выезжать, мало ли что, остановят еще на дороге и высадят".

По словам Дениса, процедура заняла пару часов.

Следующий шаг – поход к нотариусу. Это обязательно, поскольку нет смысла предъявлять за рубежом документы, выданные на территории другого государства. Поэтому и экспертизу VIN, и справку из ГАИ нужно заверить у нотариуса. Данная стадия стала для Дениса наиболее затратной – на нее было потрачено 140 рублей.

В Москву за ответом

Затем Денис решил лететь в российскую столицу и идти там в главный офис банка, чтобы как можно скорее разобраться с залогом.

"Там я написал претензию и очень эмоционально предупредил, что если вопрос для меня благополучно не разрешится в кратчайшие сроки, я буду обращаться в СМИ, что репутации банку явно не прибавит. Также я запросил в банке оригинал ПТС, который должен был у них находиться, раз уж автомобиль у них в залоге, чтобы затем провести экспертизу на предмет его подлинности. Что дальше? Стал ждать".

Денис говорит, что о себе напоминал ежедневно, чтобы дело не отложили в долгий ящик. Это помогло – через три дня пришел ответ.

"Ответ показался мне странным, просто сняли залог – и все? А как он вообще появился, кто в этом виноват и прочее? Ладно, главная задача решена, теперь можно выдохнуть. Теперь я полноценный владелец своего автомобиля, банк на него больше не претендует", – радуется Денис.

Сведения о залоге содержались также на сайте avtoteka.ru, которым довольно часто пользуются покупатели автомобилей. Наличие таких записей Денису ни к чему, поэтому он обратился к администратору ресурса с просьбой удалить сведения, приложив ответ банка и выписку из реестра залогов, согласно которой автомобиль с таким-то VIN в залоге не значится.

"Теперь все чисто, но скажу так: я готовился к долгой и кропотливой борьбе за свою машину, – говорит Денис. – Уже подбирал юристов для подачи иска банку, но отделался малой кровью. Спасибо редакции Автобизнеса за оказанную поддержку".

P.S. Спасибо нужно сказать и представителям "Райффайзен Банка", которые оперативно разобрались в ситуации. Все разрешилось благополучно, но осадок остался. Как автомобиль оказался в залоге банка, притом что оформление залога – процедура серьезная, с составлением большого количества документов, а также подразумевающая физический осмотр автомобиля? Увы, этих банковских секретов нам, конечно же, никто не расскажет.

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