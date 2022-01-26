Обнаружены новые особенности обучения шимпанзе 1 26.01.2022, 12:28

Эксперимент приматологов включал серию из четырех этапов наблюдения.

Людям характерна сложная культура, строящаяся на кооперации, взаимном обмене и обучении новым навыкам через копирование поведения окружающих. Поэтому считается, что человеческая культура кумулятивна: навыки и технологии накапливаются на протяжении поколений и становятся все более эффективными и усложненными, пишет Naked science.

Согласно существующей гипотезе зоны скрытых решений в антропологии, другие приматы, например шимпанзе, не учатся таким образом, но могут индивидуально изобретать культурное поведение. Однако недавнее полевое исследование, проведенное в горах Нимба в Гвинее, показало, что это может быть не так.

Приматологи попытались установить, может ли сложное поведение — вроде раскалывания орехов с помощью подручных предметов — быть изобретено шимпанзе индивидуально. Результаты исследования опубликованы в Nature Human Behaviour.

Эксперимент включал серию из четырех этапов наблюдения за шимпанзе. Сначала им давали орехи и камни для их раскалывания, затем исследователи добавили к ним плод пальмы. В третьем эксперименте орехи раскалывали заранее и клали поверх камней. Наконец, в четвертом эксперименте вместе с камнями шимпанзе давали другой, более легкий для раскалывания, вид орехов — коулу (Coula edulis).

Животные приходили в места, где ученые оставили установки по раскалыванию и охотно исследовали орехи и камни, но сами не раскололи ни одного ореха даже спустя более чем год взаимодействия с этими материалами. Места наблюдения посетили в общей сложности 35 групп шимпанзе, из которых 11 групп внимательно исследовали экспериментальные объекты.

Интересно, что шимпанзе с большей вероятностью изучали предложенные им материалы, когда приходили большими группами. Было замечено, что только одна самка ела плоды пальмы, но ни разу шимпанзе не раскалывали и не ели сами орехи масличной пальмы или коулу.

Результаты показали, что шимпанзе усваивают культурное поведение, подобно людям, а не просто изобретают сложные способы использования инструментов, такие как раскалывание орехов, самостоятельно. Эти выводы о диких шимпанзе помогают пролить свет на то, что делает человеческую культуру уникальной. В частности, они предполагают большую преемственность между культурной эволюцией шимпанзе и человека, чем обычно предполагалось, и что человеческая способность к кумулятивной культуре может иметь общее эволюционное происхождение с шимпанзе.

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