В госпитале инвалидов главврач заставляет сотрудников строить собственный коттедж 3 26.01.2022, 12:42

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Вопиющий случай самоуправства в Боровлянах.

Угрозы, давление и волна увольнений прошли в госпитале инвалидов ВОВ имени П.М. Машерова в Боровлянах, сообщает «Прожектор регионов».

Главврач (который по слухам поставлен на должность от КГБ), говорят источники, в рабочее время отправлял сотрудников строить собственный коттедж.

«О коттедже известно со слов сотрудников. К сожалению, мы не можем сказать, где он находится и как выглядит. Но сотрудники говорят, что он был построен в короткие сроки и недавно. Давления на сотрудников, которых он брал на строительство, не было. Он отправлял их на объект и платил им, но в их рабочее время. Реакция тех, кто там работал, неизвестна, но те, кто об этом узнал, реагируют негативно. Они осуждают использование служебного положения в личных целях, а также думают, на какие средства он построил коттедж».

Несогласные в госпитале ведут себя тихо, никаких выступлений не было даже во время массовых протестов в стране. И вот почему:

«Сотрудники получают ковидные надбавки, а это хорошие деньги, учитывая уровень зарплат в обычных больницах. Поэтому держатся за свое место и молчат. Уходить никто не хочет.

Многие ездят из других городов: Логойск, Вилейка, Дзержинск и др., потому что в районах нет работы, а в больнице неплохо платят по районным меркам. Зарплата санитарки около 1500-1800 рублей в месяц. Это в 2 раза больше, чем медсестры в обычной больнице».

«Повышенная нагрузка на работников из-за большого количества пациентов – врачам приходится обслуживать больше пациентов. Любая попытка отстоять свои права вызывает гнев администрации – все должны соглашаться и работать, как приказано, иначе указывают на дверь. Лишаков подавляет своим авторитетом и не слушает никаких доводов. Могут наказать за что угодно. Например, за отсутствие бахил у работника, за то, что не заметили прихода начальства. Нежелательным просто не продлевают контракт».

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