От SWIFT до экспорта газа: какую цену заплатит Россия в случае вторжения в Украину 1 26.01.2022, 12:35

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США настроены решительно.

Запад угрожает России "адскими санкциями" в случае масштабного вторжения в Украину. Как они могут ударить по российской экономике и почему Евросоюз настроен менее решительно, чем США – в материале РБК-Украина.

На протяжении последних месяцев лидеры стран Запада многократно заявляли, что у России есть две альтернативы. Первая – прекратить угрожать Украине новым вторжением, отвести войска от границы и решать все волнующие ее вопросы за столом переговоров. Вторая – продолжать эскалацию, но заплатить за это очень высокую цену.

Решившись на новое масштабное вторжение, Россия в любом случае рискует понести большие потери – речь о человеческих жизнях. Их наверняка будет больше при широкомасштабной агрессии против Украины, чем в 2014-15 годах, на пике боев на Донбассе. Фактически неизбежной видится и дипломатическая изоляция Москвы, также намного более суровая, чем семь лет назад.

Впрочем, как показывает вся история России, надеяться на то, что возможная гибель тысяч и тысяч ее солдат может как-то повлиять на планы Кремля, как минимум, наивно. А дипломатическую изоляцию со стороны цивилизованного мира там и вовсе могут использовать в своих интересах, укрепив любимую концепцию "осажденной крепости" и "России в кольце врагов".

Потому главная надежда Запада, помимо дипломатических переговоров и поставок Украине оборонительных вооружений – экономические санкции. Судя по всему, в Вашингтоне и европейских столицах надеются, что Москва проявит хоть немного рациональности и в своих расчетах учтет этот аргумент.

Скромный эффект

Санкции на случай вторжения России будут "несоизмеримо более масштабными, чем в 2014 году", что не раз повторяли лидеры США и стран ЕС. Впрочем, сложно сказать, что введенные в 2014-ом и в последующие годы санкции против РФ за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе были столь уж грандиозными.

Так, более половины всех введенных США антироссийских санкций, направленных на блокирование активов и транзакций, касались отдельных физлиц, а не компаний.

"Такие санкции могут иметь последствия для конкретных вовлеченных лиц и могут посылать важные политические сигналы, но вряд ли они оказывают более широкое влияние на российскую экономику", – говорится в докладе Исследовательской службы Конгресса США, который неделю назад специально подготовили для американских конгрессменов.

Более значущими видятся секторальные санкции США и Евросоюза, которые ограничивают доступ российских компаний и банков к рынкам капитала и технологиям, в первую очередь, в оборонной и энергетической сфере. Впрочем, из двадцатки крупнейших компаний РФ под те или иные секторальные санкции попали только девять.

Оценки общего эффекта американских и европейских санкций на российскую экономику очень отличаются. К примеру, аналитики Atlantic Council полагают, что они смогли уменьшить рост ВВП России на 2,5-3% (или около 50 млрд долларов) ежегодно. По другим оценкам, потери были меньшими в разы.

Дело в том, что эффект от санкций сложно отделить от влияния других экономических факторов. "Вероятно, российская экономика больше пострадала в связи с изменением мировых цен на нефть – основного вида экспорта и источника доходов – и экономических потрясений, связанных с пандемией COVID-19, чем от санкций", – говорится в докладе для Конгресса.

Согласно оценкам МВФ, сделанным в 2019 году, эффект от падения цен в три раза превышал эффект от санкций: 0,6% недополученного ВВП против 0,2% ежегодно.

В любом случае, можно констатировать: каким бы не был экономический урон от санкций в абсолютных цифрах за последние годы, он не смог существенно повлиять на агрессивную политику Кремля в отношении Украины и Запада.

Лучшее доказательство этого – текущая эскалация и угрозы нового вторжения в Украину. Впрочем, анонсированные на этот случай санкции обещают быть гораздо более существенными, в выражениях западных политиков и экспертов – "беспрецедентными" и даже "адскими".

От SWIFT до экспорта газа

Конкретного, тем более согласованного между США, Великобританией и Евросоюзом перечня потенциальных санкций пока не существует. Но из публичных выступлений и размытых намеков официальных лиц, зарегистрированных в Конгрессе законопроектов и "слитой" в СМИ неофициальной информации можно сформировать примерный перечень того, что может ждать Россию, если она все же решится атаковать.

Пожалуй, больше всего на слуху возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT, которой пользуются более 11 тысяч банков и других финансовых учреждений по всему миру. Де-факто это сделает невозможным расчеты за купленные и проданные товары и услуги между Россией и почти всем остальным миром.

"C отключением от SWIFT прекращаются возможности для внешней торговли. Это почувствует и все государство, вся экономика и отдельно население – за границей возможности рассчитаться пластиковой картой не будет, останется только наличка", – сказал РБК-Украина советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

По его словам, особенно чувствительным будет удар по основе российского экспорта – нефти и газу, ведь станет непонятно, каким образом за них придется рассчитываться без использования SWIFT.

Впрочем, по мнению руководителя аналитического департамента ИК Concorde Capital Александра Паращия, в краткосрочной перспективе это действительно создаст для России серьезные проблемы. Однако при желании все же можно будет выстроить альтернативную структуру для расчетов.

"Само по себе отключение SWIFT не будет чем-то кошмарным. В первую очередь, это приведет к серьезной девальвации рубля, но я думаю, что эффект будет не очень длительным", – сказал изданию Паращий.

По его мнению, в целом, наиболее эффективными будут санкции, направленные на ослабление курса рубля: помимо отключения от SWIFT это санкции против российских банков и ограничение конвертации рубля (его обмена на доллар, евро, фунт стерлингов).

По сообщениям западных СМИ, эти опции также серьезно рассматриваются, как и ограничения на покупки государственных долговых бумаг (по некоторым оценкам, это может обойтись России в 10 млрд долларов ежегодно). В таком случае, российской власти придется как-то решать проблему с дефицитом госбюджета.

"Придется урезать дефицит, сокращать часть программ, и явно не военных, не силового блока, а в социальной сфере. Частный бизнес тоже не сможет выйти на внешние рынки – то есть исчезает возможность привлечения средств и нормального развития, в долгой перспективе это ударит по возможности вести программы "лояльности" населения", – сказал РБК-Украина Устенко.

Также США с союзниками рассматривают возможность ограничения торговли с РФ, причем как экспорта, так и импорта. В частности, возможен удар по самому узкому месту российской экономики – полупроводниках, которые используются в любой современной технике, от самолетов до электрических зубных щеток.

В этом плане Россия полностью зависима от импорта, ее собственное производство чипов составляет менее процента всего мирового рынка. Похожие меры уже использовались против СССР во время "холодной войны" и вполне успешно, сыграв свою роль в колоссальном технологическом отставании страны от Запада. Более того, рассматривается возможность ограничить поставки и готовой продукции в сегменте пользовательской электроники, в частности, смартфонов.

Возможно и ограничение российского сырьевого экспорта, в первую очередь, углеводородов, хотя конкретные шаги в этом направлении неизвестны.

Больше всего на слуху, безусловно, газопровод "Северный поток-2", сертификация которого сейчас приостановлена. Если проект так и останется замороженным, для России это станет болезненным ударом не только в геополитическом и имиджевом плане, но и чисто финансово, с учетом потраченных на него миллиардных инвестиций.

Скорость реакции или почему медлит ЕС

Выступления российских чиновников и провластных экспертов на эту тему сводятся к двум главным тезисам: во-первых, санкции России не страшны, во-вторых, Запад на них не решится, потому что они ему невыгодны.

В сегменте пользовательской электроники, к примеру, ситуация выглядит однозначной: бравада российских властей не имеет под собой никаких оснований, ни о какой "самодостаточности" речь не идет.

На протяжении последних лет в РФ многократно пытались представить "разработки отечественного производства" – которые неизменно выглядели и работали крайне убого, к тому же были созданы с привлечением американских, китайских или тайваньских технологий и комплектующих.

В других сферах дела обстоят не столь однозначно. "Усилия России по уменьшению зависимости от мировой финансовой системы сделали ее более подготовленной к санкциям, которые, как предупредили США и Европа, последуют за новой атакой на Украину", – констатирует Financial Times.

Так, еще с 2014 года, с начала агрессии против Украины, РФ начала предпринимать усилия по дедолларизации своей экономики. По состоянию на прошлый год, доля доллара в золотовалютных резервах составила 16,4% (для сравнения: 21,7% – золото, 13,1% – китайский юань, еще около трети – евро). А общий объем резервов с конца 2015 года вырос на 70%. За счет роста цен на газ и нефть удалось наполнить т.н. "Фонд национального благосостояния" до 190 млрд долларов.

Такая финансовая подушка может помочь России пережить первый шок от возможных санкций, в том числе от отключения SWIFT, который все же неизбежно наступит. Разработанная в качестве альтернативы национальная Система передачи финансовых сообщений (СПФС) пока обслуживает лишь каждую пятую внутреннюю транзакцию в РФ, все остальное приходится на тот же SWIFT.

Периодические заявления о создании некой совместной системы с Китаем остаются лишь разговорами – к СПФС за все время присоединился лишь один китайский банк. В Китае параллельно разработали собственную систему CIPS, но при этом продолжают очень активно использовать и SWIFT.

Пожалуй, главный козырь РФ в дискуссиях вокруг возможных санкций – энергозависимость Европы от российского газа, занимающего около 40% рынка ЕС. Одномоментно отказаться от этих поставок Евросоюз не может даже теоретически.

Да и в целом экономическая зависимость ЕС от России гораздо выше, чем у США. Для Евросоюза РФ является пятым по важности торговым партнером, для США – не всегда попадает даже в топ-30 стран.

Потому в последние дни европейцы активно дискутируют, как между собой, так и с Вашингтоном, о том, какими именно могут быть санкционные меры на случай вторжения РФ в Украину. Осторожнее всего высказываются власти Германии, не давая четкого ответа на вопрос о перспективах "Северного потока-2" на случай российской агрессии.

Глава МИД Анналена Бербок скептически высказалась и о возможности отключения России от SWIFT. При том, что главную роль тут играют как раз европейцы, а не американцы – штаб-квартира компании расположена в Брюсселе, и она работает в рамках европейского законодательства.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, пока что удалось договориться только об одном: если российские войска перейдут границу Украины, ЕС точно применит санкции. Но по другим пунктам согласия нет: какие именно санкции должны применять, какой должна быть реакция на другие агрессивные шаги РФ, помимо открытого вторжения (кибератаки, ограничение поставок газа, подрыв внутриукраинской стабильности, "ограниченное" наступление и т.д.). Конкретный же перечень санкций Еврокомиссия представит только после того, как Россия перейдет к агрессивным мерам.

"Было бы неразумно публично заявлять о намерениях ЕС, а затем не оправдывать ожиданий после того, как Россия начнет действовать", – цитирует издание собеседника среди чиновников ЕС.

Таким образом, несмотря на то, что ожидаемые антироссийские санкции действительно выглядят впечатляюще, уверенности в том, что они будут применены Западом быстро, слаженно и в полном объеме, к сожалению, нет. Что вполне может дать Кремлю аргумент в пользу дальнейшей агрессии.

А призывы украинской власти ввести санкции превентивно, не дожидаясь российского наступления, не нашли отзыва ни в Евросоюзе, ни в США. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, в таком случае санкции потеряют "эффект сдерживания".

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