закрыть
26 января 2022, среда, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Юрий Дудь снял фильм о белорусах, которые уехали из страны после протестов

  • 26.01.2022, 12:49
  • 1,372
Юрий Дудь снял фильм о белорусах, которые уехали из страны после протестов
Юрий Дудь

Трогательные истории белорусских политэмигрантов.

Популярный российский блогер Юрий Дудь посвятил новый выпуск своей YouTube-программы белорусам, которые вынужденно уехали из страны после выборов в 2020.

В записи ролика приняли участие автор YouTube-канала «Жизнь малина» Никита Мелкозеров, инженер-дефектоскопист Андрей Суша, который перелетел белорусско-литовскую границу на параплане, сестры Надежда Степанцева и Жанна Захаркевич, бежавшие с «химии» в Польшу, пенсионерка Александра Ханевич и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч