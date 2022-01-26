Юрий Дудь снял фильм о белорусах, которые уехали из страны после протестов
- 26.01.2022, 12:49
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Трогательные истории белорусских политэмигрантов.
Популярный российский блогер Юрий Дудь посвятил новый выпуск своей YouTube-программы белорусам, которые вынужденно уехали из страны после выборов в 2020.
В записи ролика приняли участие автор YouTube-канала «Жизнь малина» Никита Мелкозеров, инженер-дефектоскопист Андрей Суша, который перелетел белорусско-литовскую границу на параплане, сестры Надежда Степанцева и Жанна Захаркевич, бежавшие с «химии» в Польшу, пенсионерка Александра Ханевич и другие.