Юрий Дудь снял фильм о белорусах, которые уехали из страны после протестов 26.01.2022, 12:49

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Юрий Дудь

Трогательные истории белорусских политэмигрантов.

Популярный российский блогер Юрий Дудь посвятил новый выпуск своей YouTube-программы белорусам, которые вынужденно уехали из страны после выборов в 2020.

В записи ролика приняли участие автор YouTube-канала «Жизнь малина» Никита Мелкозеров, инженер-дефектоскопист Андрей Суша, который перелетел белорусско-литовскую границу на параплане, сестры Надежда Степанцева и Жанна Захаркевич, бежавшие с «химии» в Польшу, пенсионерка Александра Ханевич и другие.

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