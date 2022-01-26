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Кулеба: США учли позицию Украины в ответе России

  • 26.01.2022, 13:01
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Кулеба: США учли позицию Украины в ответе России
Дмитрий Кулеба

США уже сообщили Украине свой ответ России, но Москве его еще не передали

США учли позицию Украины в письменном ответе на требования России по гарантиям безопасности, сообщил в среду, 26 января, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает korrespondent.net.

"Она учтена, и предложения, которые Соединенные Штаты направят России в части Украины, не вызывают наших возражений", - сказал он.

По его словам, Украина продолжает координацию с союзниками в противодействии российской агрессии, так и в подготовке ответов США и НАТО на требования РФ.

"Мы отлично знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано", - заверил Кулеба.

По его словам, удалось запечатлеть принцип "никаких решений по Украине без Украины".

"Независимость и территориальная сохранность Украины, как и политика открытых дверей НАТО никогда не были, и не будут предметом торга как этого хочет Россия", - заявил Кулеба.

Также он добавил, что параллельно с дипломатией страны-партнеры готовы "дать решительный отпор Кремлю" в случае дальнейших агрессивных действий против Украины и безопасности в Европе в целом.

Ранее в США сообщили, что проинформировали Украину о том, каким будет письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности.

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