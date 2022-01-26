До свиданья, дорогой Владимир Владимирович Александр Морозов

26.01.2022, 14:21

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Александр Морозов

Глобальный акт Магнитского может заставить российских олигархов дистанцироваться от Кремля.

Стратегическая цель российской оппозиции (да и всех людей доброй воли) в этом кризисе, мне кажется, одна: чтобы Кремль вышел из всех этих военных учений на российско-украинской границе с "глобальным актом Магнитского", т.е. в таком новом положении, при котором существует документ чрезвычайного действия, открывающий возможность без следствия и суда арестовывать активы российских глобальных олигархов за пределами РФ.

Это не значит, что все эти активы будут арестованы. Это означает только одно: предложение побыстрее дистанцироваться от "всего вот этого". Причем публично. И таким способом, чтобы было громко слышно: эти уважаемые "капитаны большого бизнеса" больше не будут оказывать никаких услуг Кремлю, никак участвовать в бизнесе по обходу санкций, а "десятину" будут сдавать не в путинскую "кубышку третьей мировой войны", а исключительно на развитие гуманитарного образования на средиземноморском побережье.

Публично, это означает не просто дать "интервью как Пугачев", а это значит собраться своим "олигархическим клубом", например, в Риме и провести конференцию на тему "До свиданья, дорогой Владимир Владимирович, вы больше не можете быть гарантом экономических транзакций в Евразии". И если глобальный акт Магнитского приближает нас к этой цели, то надо без колебаний поддержать эту благотворную идею.

Александр Морозов, Facebook

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