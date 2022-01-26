Какими будут автомобили будущего? 1 26.01.2022, 14:28

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иллюстрационное фото

На этот вопрос можно ответить уже сегодня.

Автомобили все время меняются. Каждый год появляются новые технологии, и с их помощью транспортные средства улучшаются или радикально, или как-то модернизируются уже существующие функции. А что мы можем ожидать от автомобилей будущего? На этот вопрос можно ответить уже сегодня, взглянув на несколько новых автомобилей, которые презентовали ведущие автопроизводители, пишет Naked science.

Tesla Cybertruck — это пример гражданского электромобиля, который, по заверениям производителя, будет способен буксировать более 6350 килограммов (вес среднего африканского слона). То есть это пример мощного и очень прочного транспортного средства, на котором можно будет рассекать по дорогам даже в том случае, если в будущем жизнь пойдет по сценарию фильма «Безумный Макс» (не хотелось бы, конечно).

BMW iX Flow — это пример автомобиля, который по велению волшебной палочки или с помощью нажатия одной кнопки способен полностью изменить цвет кузова.

Heads Up Displays (HUD) или добро пожаловать во вселенную киберпанка. Это система, предназначенная для отображения информации на лобовом стекле без ограничения обзора водителя. В компании Meta Materials утверждают, что данная функция поможет водителю сосредоточиться на дороге, не глядя на дисплей в автомобиле. На выставке CES 2022 бренд Meta Materials уже продемонстрировал технологию HUD.

Еще в 2019 году на выставке CES компания Hyundai представила концепт-кар Elevate, главное преимущество которого — потрясающая проходимость. Elevate может двигаться как на колесах, так и на своеобразных четырех ногах. При этом колеса, которыми заканчиваются эти ноги, блокируются, чтобы не проскальзывать назад. Автомобиль может без труда помочь инвалидам-колясочникам попадать в подъезд, если лестница при входе не снабжена пандусом.

Cadillac InterSpace — полностью автономный автомобиль, в котором отсутствуют педали и руль, а пассажиры наслаждаются поездкой, играя в любимые видеоигры или просто погрузившись в сон.

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