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В Минске ожидается плановое отключение воды

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  • 26.01.2022, 14:31
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В Минске ожидается плановое отключение воды

Где и когда ожидать перебоев с водоснабжением.

С 26 января по 1 февраля по ряду адресов в Минске ожидаются плановые отключения водоснабжения, возможно снижение давления и ухудшение качества водоснабжения, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в УП «Минскводоканал».

Так, 26 января с 9:30 до 11:30 в связи с производством работ на ЛПНС Макаенка, 15Б, будет отсутствовать холодное водоснабжение в ЦТП 2/607. Возможно снижение и ухудшение качества водоснабжения в указанный период и последующие двое суток. По необходимости на период проведения работ временное водоснабжение будет организовано из цистерн «Вода питьевая», тел. для справок 389-40-31.

С 21:00 26 января до 7:00 27 января в связи с подключением и промывкой вновь построенного водопровода Д160мм, производимой ООО «ЮнисСтройПлюс», будет отсутствовать холодное водоснабжение в домах по ул. Я. Коласа, 21, 23, к. 1 и 2, 24, к. 1 (БНТУ), 25, к.1–3, 27, к. 1, 29, 31. Возможно снижение давления и ухудшение качества водоснабжения в районе ул. Я. Коласа в указанный период и последующие трое суток, тел. для справок 8 (044) 744-72-06, А. Л. Бохан.

С 9:00 до 16:00 27 января в связи с производством работ ООО «Монтажгранд» на РПНС, ул. Лещинского, 21а, возможно падение давления и ухудшение качества водоснабжения по адресам в границах ул. Кунцевщина, Лещинского, Матусевича и Притыцкого в указанный период и в последующие четверо суток. По необходимости на период проведения работ временное водоснабжение будет организовано из цистерн «Вода питьевая», тел. для справок 389-40-31.

С 23:00 27 января до 6:00 28 января в связи с заменой ЗРА Д150 мм на ул. Чернышевского, 12, производимой УП «Минскводоканал», будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам: ул. Чернышевского, 4а, 6, 7, 7а, 8, 8, к. 1, 9, 9Б, 10, 12, 14, пер. Калининградский, 17, ул. Калинина, 19а. Возможно снижение давления и ухудшение качества водоснабжения в квартале этих улиц в указанный период и последующие сутки, тел. для справок 389-40-31.

С 21:00 28 января до 7:00 29 января в связи с подключением и промывкой вновь построенного водопровода Д160 мм, производимой ООО «ЮнисСтройПлюс», будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам: ул. Я. Коласа, 21, 23, к. 1 и 2, 24, к. 1 (БНТУ), 25, к. 2 и 3, 31. Возможно снижение давления и ухудшение качества водоснабжения в районе ул. Я. Коласа в указанный период и последующие трое суток, тел. для справок 8 (044) 744-72-06, А. Л. Бохан.

С 21:00 31 января до 7:00 1 февраля в связи с подключением и промывкой вновь построенного водопровода Д160 мм, производимой ООО «ЮнисСтройПлюс», будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам: ул. Я. Коласа, 21, 23, к. 1 и 2, 24 к. 1 (БНТУ), 25, к. 2 и 3, ул. Беломорская, 10 (РУВД), пер. Я. Коласа, 3а (детсад), 5. Возможно снижение давления и ухудшение качества водоснабжения в районе названных улиц в указанный период и последующие трое суток.

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