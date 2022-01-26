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«Выглядит феерично»: почему в Минске стали массово искрить троллейбусные провода?

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  • 26.01.2022, 14:44
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«Выглядит феерично»: почему в Минске стали массово искрить троллейбусные провода?

Специалисты говорят о редком совпадении факторов.

Вчера, 25 января, перебои в движении минских троллейбусов сопровождались световыми эффектами: контактная сеть искрилась на глазах пассажиров, ожидавших общественный транспорт. Сегодня «Минсктранс» вновь сообщил о проблемах. Однако специалисты опровергают слухи, что дело исключительно в состоянии проводов. По их словам, произошло совпадение нескольких факторов, и не последнюю роль сыграла погода.

Днем во вторник необычное явление заметили в микрорайоне Уручье. Возле развязки проспект Независимости — улица Руссиянова искрились троллейбусные провода. Позже «Минсктранс» подтвердил, что из-за отключения напряжения остановилось движение троллейбусов по четырем маршрутам.

Одним случаем дело не ограничилось. Спустя несколько часов искрение также происходило на проспекте Дзержинского возле медуниверситета. В интернете уже успели появиться мемы о том, что пассажиров, казалось, ничего не смутило — они продолжали ждать транспорт.

В сводке МЧС за 25 января семь записей о «загорании пряжечного изолятора контактной троллейбусной сети», однако три из них касаются одного адреса — проспект Независимости 177 (видимо, там искрило неоднократно). Остальные случаи зафиксированы на проспекте Победителей, проспекте Дзержинского и улице Есенина.

«Из-за пробоя изоляции на спецчастях контактной сети происходит короткое замыкание. Это является следствием оседания паров соли из-за обильного посыпания проезжей части антигололедным реагентом», — прокомментировал для «Минск. Официально» ситуацию директор филиала службы энергохозяйства «Минсктранса» Виктор Доморад>.

Однако это объяснение не устроило пассажиров общественного транспорта. Появились слухи, что дело в плохом состоянии контактной сети, которая «буквально разваливается».

«Наша Нива» обратилась к специалистам: с одной стороны не верится, что инфраструктура стала внезапно разваливаться, с другой, скромный комментарий ответственного чиновника вызывает не меньше вопросов.

«Насколько знаю, состоянию контактной сети троллейбусов в Минске уделяется много внимания, — рассказал нам знакомый с ситуацией специалист. — Существуют схемы замены, каждый квартал руководство Мингорисполкома выслушивает отчет о состоянии и сносе проводов. Работа ведется регулярно. Мониторинг также. Сеть — это живой организм, требующий постоянного контроля. Я не верю, что алгоритмы вдруг изменились».

Наш собеседник обратил внимание на специфическую погоду, которая установилась в Минске вчера: «Было очень влажно, туман, в воздухе наблюдалась взвесь. Если капельки попадали на холодную поверхность, то появлялся слой не то инея, не то снега. Это могло повлиять на состояние контактной сети в критических местах. Обратите внимание, что за несколько часов было зафиксировано сразу несколько случаев, что сложно считать совпадением. Если бы шла речь о хронически плохом состоянии проводов, то происшествия были бы разнесены во времени».

Другой специалист также сделал акцент на погоде: «В условиях высокой влажности можно возникать коронный разряд. Дело в электрике обычное, есть даже методики, учитывающие такие потери на высоковольтных линиях электропередачи. Теперь же это наблюдалось в более бытовых обстоятельствах».

«Зафиксированное на видео искрение выглядит феерично и опасно для пассажиров, — добавил собеседник. — Однако на самом деле, риска не было. Вы же не пугаетесь, когда видите электрическую дугу, возникающую при сварке?»

Также не надо забывать, что минская троллейбусная сеть одна из самых протяженных в мире (длиннее только в Санкт-Петербурге) и составляет почти 500 км. То есть случаи искрения больше вероятны именно в Минске просто из-за объема инфраструктуры.

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