Союз переводчиков Литвы объявил «Год белорусской литературы» 26.01.2022, 14:43

Какие мероприятия планируются.

Союз переводчиков Литвы объявил 2022-й Годом белорусской литературы. Подтолкнули его на такой шаг и 500-я годовщина начала книгопечатания в ВКЛ (а издал в Вильнюсе первую книгу белорусский первопечатник Франциск Скорина) и "желание поддержать белорусских писателей и переводчиков в это тяжелое для Беларуси время", сообщает сайт euroradio.fm. Литовцы хотят также привлечь внимание читательского сообщества к белорусской литературе, "которая как бы оказалась на обочине за эти три десятилетия независимости".

25 марта на День Воли в Вильнюсе пройдет вечер поэзии и музыки с участием литовских и белорусских поэтов, переводчиков, а также белорусских студентов из ЕГУ. Будет подготовлен номер журнала Metai, посвященный белорусской литературе. Запланирован вечер памяти почетного члена Союза писателей Литвы Алеся Рязанова, совместный семинар белорусских и литовских переводчиков, а также издание антологии современной белорусской поэзии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».