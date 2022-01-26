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Союз переводчиков Литвы объявил «Год белорусской литературы»

  • 26.01.2022, 14:43
Союз переводчиков Литвы объявил «Год белорусской литературы»

Какие мероприятия планируются.

Союз переводчиков Литвы объявил 2022-й Годом белорусской литературы. Подтолкнули его на такой шаг и 500-я годовщина начала книгопечатания в ВКЛ (а издал в Вильнюсе первую книгу белорусский первопечатник Франциск Скорина) и "желание поддержать белорусских писателей и переводчиков в это тяжелое для Беларуси время", сообщает сайт euroradio.fm. Литовцы хотят также привлечь внимание читательского сообщества к белорусской литературе, "которая как бы оказалась на обочине за эти три десятилетия независимости".

25 марта на День Воли в Вильнюсе пройдет вечер поэзии и музыки с участием литовских и белорусских поэтов, переводчиков, а также белорусских студентов из ЕГУ. Будет подготовлен номер журнала Metai, посвященный белорусской литературе. Запланирован вечер памяти почетного члена Союза писателей Литвы Алеся Рязанова, совместный семинар белорусских и литовских переводчиков, а также издание антологии современной белорусской поэзии.

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