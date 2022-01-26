Лукашисты испугались игрушечного пистолета 4 26.01.2022, 15:03

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Сюрреалистическая история из Могилева.

У директора могилевского правозащитного центра Владимира Кравченко 25 января провели обыск сотрудники Комитета госконтроля, сообщает «Весна».

Около 11 утра Владимира Кравченко увезли на допрос в Управление департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области. Затем сотрудники финансовой милиции привезли его домой, где провели обыск.

Сотрудники ДФР изъяли буклеты и старый игрушечный пистолет сына правозащитника. Кравченко им пояснил, что пистолет игрушечный и показал, что он заряжен пластмассовыми пульками. Проводившие обыск силовики положили игрушку на стол, обложили найденными буклетами и стали фотографировать, сообщают правозащитники.

Самого Владимира Кравченко не задерживали.

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