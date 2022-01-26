Выстрел в ногу Москвы 2 Герман Обухов, obozrevatel.com

26.01.2022, 15:15

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Герман Обухов

Кремль упорно хочет встать на те же грабли, на которых побывало советское Политбюро.

В Европе нет новых заявок на российский газ. Все, что туда поступает из России, это долгосрочные контракты. Похоже энергетический шантаж Москвы всем надоел и Европа начала решать этот вопрос в обход России. Доля российского газа на рынке Европы все еще большая, - почти половина импорта, однако там наметилась тенденция к ее уменьшению. Кто может подвинуть Россию в Европе? Азербайджан, тянущий трубу через Турцию, и страны Ближнего Востока опять же не без помощи Турции и Израиля. Хотя отказ от российского газа это не приговор Москве, а лишь болезненная политическая составляющая. Северный поток- 2, как и обещали Вашингтону немецкие коллеги, скорее всего не сертифицируют и труба так и останется пустой на дне Балтийского моря.

Чем еще может Москва напугать как Европу, так и весь мир? Безусловно, только войной. Большая война с Западом не может начаться по определению. Во-первых, там не будет победителей, а значит говорить о ней бессмысленно. Во-вторых, возможности стран НАТО превосходят силы российской армии десятикратно, о чем известно всем обитателям Кремля. Чтобы держать свой народ и весь мир в напряжении, Москве нужна лишь маленькая локальная войнушка. Ее мы наблюдаем в Донбассе уже восемь лет. Максимум, на что способна российская армия, это захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако даже такой демарш обернется выстрелом в ногу, поскольку санкции Запада станут катастрофическими для всей России. В чем тогда смысл всей возни с наращиванием российских войск вдоль украинских границ? Прежде всего в демонстрации своего мнимого могущества. Не меньшей целью является и желание нанести максимальный урон украинской экономике, чье благополучие зависит как от внутренних факторов, так и от внешних. Инвесторы не захотят иметь дело со страной, где тлеет очаг войны. Гривна Украины уже пострадала от российских маневров вдоль ее границ.

Чем может или должен ответить Запад на военную экспансию России? Жесткой и консолидированной позицией, ставящей Москве трудно преодолимые препятствия в ее коммерческих амбициях. Чем меньше Запад будет покупать в России сырье даже по демпинговым ценам, тем больше будет ослабевать весь силовой блок российской империи. "История учит нас тому, что она ничему нас не учит", как говорил великий Гегель. Эти слова как нельзя лучше адресуются не только Путину, но и всем кремлевским старцам. Советский Союз влез в Афганистан и получил бумерангом целый букет санкций в первую очередь от Соединенных Штатов. В дополнение к гонке вооружений они измотали и подкосили советскую экономику. Чем это закончилось?, - всем известно. Москва упорно хочет встать на те же грабли, на которых побывало советское Политбюро вместе со всей страной.

Герман Обухов, obozrevatel.com

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