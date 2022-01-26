«Военные нам сказали: идите в Европу и обратно в Беларусь не возвращайтесь» 2 26.01.2022, 15:20

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Каждый день лукашисты гонят в Латвию десятки мигрантов, многих – с обморожениями.

Латвия продлевает режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью – на этом настаивают пограничная охрана и МВД. Пока режим чрезвычайной ситуации на границе действует до 10 февраля, глава МВД предлагает продлить его минимум до 10 мая. Основание – то, что поток мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС из Беларуси, хотя и сократился, но все-таки не остановился полностью: каждый день только в Латвию незаконно пытаются попасть 50-60 человек. В основном это граждане Ирака. Летом они пытались прорваться через литовскую, потом польскую границу, а теперь застряли в зимнем лесу на границе Беларуси и Латвии, сообщает currenttime.tv.

Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС (Польшей, Литвой и Латвией) начался летом 2021 года. Тогда в Беларусь начали приезжать сотни жителей Ближнего Востока, в основном курды из Ирака и Сирии. Затем они появлялись на границе с Польшей, Литвой и Латвией в сопровождении белорусских силовиков и предпринимали попытки проникнуть на территорию ЕС. Сильное обострение произошло 15 ноября. Около двух тысяч мигрантов пришли к КПП "Брузги – Кузница", основному пункту пропуска на границе Беларуси и Польши, пытались сломать заграждения на КПП и на нейтральной полосе, бросали в пограничников камни и бутылки. Погранслужба Польши в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

После появления мигрантов на КПП "Брузги – Кузница" Лукашенко два раза разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель. По итогам этих разговоров ЕС не взял на себя решение принять мигрантов, на чем настаивали белорусские власти, но выделил 700 тысяч евро на содержание этих людей в Беларуси. ЕС также ввел санкции в отношении властей Беларуси в связи с миграционным кризисом.

Границу между Беларусью и Латвией называют "зеленой границей": в этом районе –леса, болота, и крестьянские хутора, стайки косуль переходят с одного поля на другое. После того как здесь был введен режим ЧС, чтобы находиться в двухкилометровой приграничной зоне, местным жителям нужен специальный пропуск: его легко получить электронно, заполнив анкету. С латвийской стороны территорию постоянно патрулируют пограничники. Они обвиняют белорусских коллег не просто в том, что те пропускают мигрантов к границе, а в том, что те организуют трафик мигрантов.

"Все движение на границе контролируют силовые структуры Республики Беларусь. Мы видим, как людей (с белорусской стороны) ведут их пограничники, – подчеркивает Юрис Кусиньш, начальник Даугавпилсского управления Государственной погранохраны. – Они дают направление в сторону Латвии, показывают, куда идти. Сами люди нам потом рассказывают, что в Беларусь их не пускают обратно. Они могут уехать с границы в аэропорт, чтобы улететь. Но им просто не дают уйти с границы".

Латвийские пограничники называют людей, застрявших на границе, заложниками. Пройти в Латвию они не могут: патрули их не впустят в страну. А вернуться домой им тоже не дают – но уже те, кто контролирует границу с белорусской стороны. Это подтверждает Бахаа Джалил – гражданин Ирака, который вместе с семьей осенью провел в лесу на границе больше двух месяцев.

В Минск Бахаа прилетел с женой и двумя детьми. Он рассказывает, что военные забрали их прямо из гостиницы.

"Я спросил, куда нас увозят. Они сказали, мы не должны ничего спрашивать у них. Нас отвезли в место, которое называется Урбаны. Это рядом с латвийской границей, – рассказывает он. – Там было много людей, в этой деревне. Из Ирака, Ирана, Сирии, Йемена. Много людей, около тысячи. Военные нам сказали: "Идите в Европу и обратно в Беларусь не возвращайтесь".

Бахаа говорит, что три раза пытался пройти границу, но сделать это ему так и не удалось. Вернуться в Минск белорусские силовики ему не разрешили.

"Нас били. Не мою жену и детей, но меня и других людей били. Мужчин избивали, – рассказывает гражданин Ирака. – Я предлагал им [белорусским пограничникам] деньги, чтобы нас с семьей отпустили назад в Минск, чтобы мы вернулись в аэропорт. Я много раз просил помочь мне вернуться домой. Я звонил в посольство Ирака, объяснял, что нас забрали и я не знаю, куда нас привезли. Мы жили в лесу, у нас не было никакой защиты от непогоды или животных. Десять дней подряд шел дождь. Было очень холодно и очень тяжело".

Бахаа рассказывает, что в какой–то момент его семью разделили: жену и детей перевели в другое место у границы. Бахаа искал их 10 дней. В итоге нашел: они все вместе сбежали в Минск и улетели домой, в Ирак. На родине Бахаа восстановился на работе в больнице и вернулся к обычной жизни.

Сейчас на границе Латвии и Беларуси минус 10 градусов. Всюду лежит глубокий снег. Невозможно представить, как в таких условиях люди могут находиться месяцами. Но, по данным благотворительных организаций, некоторые мигранты живут в лесу в приграничной зоне уже 4 месяца.

"На латвийской стороне есть палатка, в которой на ночь размещают людей. Но днем их выталкивают обратно в Беларусь, – рассказывает Эгилс Грасманис, активист латвийской организации "Хочу помочь беженцам". – Благотворительные организации или прессу не подпускают к этой палатке или другим местам, где люди сейчас находятся".

Официально пограничники не подтвердили информацию о том, что на ночь мигрантов пускают погреться: они подчеркивают, что в страну не пускают никого. Но говорят, что помогают людям в критической ситуации: например, в приграничную зону могут вызвать скорую помощь, чтобы люди могли погреться в машинах.

"В случае необходимости мы раздаем людям сухой паек, разные вещи первой необходимости. Если надо, выдаем им теплую одежду и обувь, которую нам доставили благотворительные организации или сами пограничники передали, – рассказывает Юрис Кусиньш. – За последние две недели мы пропустили в страну троих человек, они получили в лесу серьезные обморожения. Им предоставляют медицинскую помощь и размещают в центре для задержанных иностранцев. Потом их просто депортируют".

Латвийские официальные лица ситуацию на границе называют "напряженной, но контролируемой". Но подчеркивают, что каждый день число попыток пересечь границу увеличивается.

"Это могут быть и одни и те же люди, которые пытаются пройти несколько раз, – рассказывает Гунтис Пуятс, начальник Государственной пограничной охраны Латвии. –Но сейчас мы знаем о нескольких больших группах людей на границе. Они пытаются пройти, мы не пускаем, люди отступают. Но ситуация постоянно меняется".

Латвийские пограничники полагают, что большинство людей, которые сейчас находятся у границы с Латвией, до этого были на границе с Польшей, потом с Литвой. Сейчас белорусские силовики людей привели в эти леса – видимо, потому, что основательный высокий забор здесь должны установить только весной и на первый взгляд казалось, что перейти границу будет относительно просто. Латвийские пограничники установили на открытых местах, где было легче всего пройти, временный забор из колючей проволоки. Также ловить мигрантов помогают камеры, датчики движения в лесу, патрули на снегоходах и квадроциклах, наблюдение с вышек и пешие патрули.

Те мигранты, кого пограничники все-таки пускают в Латвию по гуманитарным соображениям, оказываются либо в больнице, либо в центре для задержанных иностранцев. Это закрытое учреждение, с охраной и колючей проволокой, откуда люди не могут свободно выйти. Из него задержанных вывозят в аэропорт и депортируют.

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