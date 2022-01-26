В суши обнаружили ингредиент, спасающий от облысения 26.01.2022, 15:30

Исследователи доказали его эффективность.

Ученые обнаружили уникально свойство одного из ингредиентов суши. Речь идет о соусе васаби, который подают с этим блюдом. Исследователи доказали, что он способен возобновить рост волос.

Как пишет Еxpress, еще в исследовании 2017 года говорилось о содержании в пряной пасте большого количества специального химического вещества 6-MSITC или изосапонарина. Отмечается, что этот элемент пробуждает клетки, отвечающие за рост волос на коже головы человека.

Новое исследование подтвердило способность химического изосапонарина активировать клетки волоска, тем самым позволяя им реагировать на внешние раздражители.

Также тестирования показали, что изосапонарин способствует выработке коллагена, необходимого для любого восстановления.

А в еще одном новом исследовании доказана высокая эффективность данного химического вещества именно при лечении мужского облысения.

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