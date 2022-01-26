закрыть
26 января 2022, среда, 17:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США усилили разведку над Черным морем и над территорией Украины

1
  • 26.01.2022, 15:42
  • 2,372
США усилили разведку над Черным морем и над территорией Украины
Фото: flot2017.com

Количество самолетов увеличено в два раза.

США в среду, 26 января, усилили радиоразведку над водами Черного моря и над территорией материковой Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

Над Украиной и вдоль побережья Крыма патрулируют сразу четыре американских самолета-разведчика. Обычно их было максимум два.

Разведку осуществляют Boeing RC-135W Rivet Joint, Boeing RC-135V Rivet Joint, Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk Bombardier Challenger 650.

Ранее сообщалось, что РФ перебрасывает вертолеты к украинской границе и что войска России окружили Украину с трех сторон, в частности в районе легкой досягаемости Киева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч