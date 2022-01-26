США усилили разведку над Черным морем и над территорией Украины

США усилили разведку над Черным морем и над территорией Украины1
- 26.01.2022, 15:42
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Количество самолетов увеличено в два раза.
США в среду, 26 января, усилили радиоразведку над водами Черного моря и над территорией материковой Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24.
Над Украиной и вдоль побережья Крыма патрулируют сразу четыре американских самолета-разведчика. Обычно их было максимум два.
Разведку осуществляют Boeing RC-135W Rivet Joint, Boeing RC-135V Rivet Joint, Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk Bombardier Challenger 650.
Ранее сообщалось, что РФ перебрасывает вертолеты к украинской границе и что войска России окружили Украину с трех сторон, в частности в районе легкой досягаемости Киева.