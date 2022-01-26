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Полина Шарендо-Панасюк: Беларусь скоро будет свободной

  • 26.01.2022, 16:16
  • 2,476
Полина Шарендо-Панасюк: Беларусь скоро будет свободной
Полина Шарендо-Панасюк

Активистка «Европейской Беларуси» прислала письмо родным.

Активистку гражданской кампании "Европейская Беларусь", политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк поместили в помещение камерного типа (ПКТ) и собираются этапировать в могилевскую тюрьму. Об этом сообщил ее муж Андрей Шарендо.

Вчера, после двух месяцев блокады, пробилось письмо от Полины нашему старшему сыну Славомиру:

"Привет, мой любимый и дорогой сыночек, это мама. Пока не могу обнять тебя так сильно и жарко как хочу, но, надеюсь, вскоре это сделать. Ты наконец перерос меня, буду теперь смотреть на тебя снизу вверх, а не наоборот. Непривычно, но я горжусь, что у меня ты такой вырос, Славомир..."

Сама Полина сейчас помещена в ПКТ (помещение камерного типа) на 3 месяца до 18 марта. Фактически, ПКТ отличается от ШИЗО (карцера) только тем, что можно писать и получать письма. Там очень холодно и мрачно, на прогулки выводят очень редко. Запрещены все виды передач и посылок, закупки в тюремном магазине. Полина уже вычеркнута из всех отрядных списков, поняла, что она уже туда не вернется, ее ждет этап на Могилев в "крытую" тюрьму. На днях к Полине все же прорвался адвокат, несмотря ни на что, она держится, пытается шутить и передает всем, кто ей пишет и волнуется за ее, большой "привет" и " Жыве Беларусь!". Полина верит, что Беларусь скоро будет свободной, поэтому и мы не должны склонять головы и руки, а действовать!", — написал муж политзаключенной.

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