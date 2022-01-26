Специалисты назвали пять способов экономить тепло и свет 1 26.01.2022, 16:52

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Что надо сделать, чтобы сэкономить деньги на коммуналке.

Чтобы сэкономить деньги на коммуналке, замените лампы и розетки на умные и дружите с соседями по дому.

Каждый год с началом отопительного сезона советы о сбережении средств за счет экономии энергоресурсов становятся все более актуальными. И это понятно, ведь цены за тепло и свет с каждым годом кусают рядового украинца все ощутимее. Причем настолько ощутимо, что даже профильное министерство в лице его руководителей вынуждено призывать украинцев к экономии для уменьшения сумм в платежках за коммунальные услуги.

Правда, советы чиновники раздают такие, которые значительная часть населения уже взяла на вооружение, как то - замена старых окон на металлопластиковые или традиционных ламп на энергосберегающие. Журналисты ukrinform.ru расспросили Игоря Черкашина, эксперта по энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики, и Николая Политыкина, инженера-проектировщика, специалиста по энергоаудиту, – какие еще способы существуют для экономии тепла и света в домах.

ОБЪЕДИНИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ

Экономить на оплате за свет реально, стоит лишь приложить определенные усилия. Что-то модернизировать, приобрести, переоборудовать – и в комплексе получим значительно более «веселую» платежку в конце месяца. Начните с самого простого: по максимуму используйте естественное освещение - держите чистыми окна, поскольку пыль способна задерживать до 50% света, освобождайте зону перед окнами от лишнего и обустройте как можно ближе к окну рабочую зону. "Если вы не лишены тяги к творчеству, можно дополнительно повесить на фронтон собственного балкона парочку солнечных панелей, подключить микроинвертор – и несколько месяцев в году иметь вообще автономное электричество. Но, опять же, если не будет активного сопротивления от соседей", – шутит Игорь Черкашин. Однако, обустройство дома солнечными панелями - это советы уже следующего уровня. И геотермальные насосы, и солнечные панели – все эти современные технологии имеют высокую инвестиционную стоимость, и неуместно начинать реконструкцию квартир и домов с них, говорит Николай Политыкин. Сначала - мероприятия гораздо более простые и дешевые (некоторые даже прописаны в энергоаудитах для старых домов).

СЧЕТЧИК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ

"Начните с простого - установите многотарифный счетчик и переведите максимум потребления электроэнергии на ночное время. Пока существует возможность получать электроэнергию с 50-процентной скидкой в течение 8 часов в сутки, почему бы этим не воспользоваться?" - справедливо замечает Игорь. Так и посудомойки, и стиралки будут работать ночью, потребляя тот же объем, но за меньшие деньги. Хорошо, если у вашего прибора есть функция отложенного старта или вообще можно управлять им онлайн (чтобы не бегать по квартире в темноте).

Производители таких счетчиков обещают возврат инвестиций в зависимости от объемов потребления электроэнергии уже через 7 месяцев (до 2 лет).

УМНЫЕ ЛАМПЫ

LED-лампы - давно не новость для бережливых украинцев. Мы уже удостоверились, что замена ламп накаливания в квартире может сэкономить до 15% только на освещении. Сегодня производители предлагают идти дальше и заменить обычные LED-лампы (видите, как быстро они уже называют их обычными) на умные. Интеллектуальные LED-лампы – это тренд в мире умных вещей. Это лампы, которые дополнительно оснащены сенсорами и модулями, что превращает их уже в умные светильники. И речь не о приборе, способном включаться или выключаться, реагируя на движение. Светильниками с датчиками движения уже давно никого не удивишь. Речь идет о поддержке функции димирования - регулирования интенсивности света в зависимости от времени суток или индивидуальных особенностей помещения; настройки автоматического включения и выключения; программирования режима сна (постепенного уменьшения интенсивности освещения) и тому подобное. Возможность выбрать индивидуальный режим освещения, его интенсивность, более теплый или более холодный свет по желанию – не только улучшает самочувствие, но и заметно отражается на кошельке, уверяют эксперты.

«Если в местах общего пользования в подъездах заменить лампы накаливания светодиодами, а также оборудовать их простейшими фотоэлементами с датчиками движения, это позволит немало сэкономить и в общедомовых счетах», – уверяет директор столичного ОСМД «Старосельская 26» Алексей Багнюк. Первые же "денежные" доказательства эффективности от внедрения энергосберегающих технологий сразу стимулируют жителей продолжать движение в этом направлении.

СМАРТ-РОЗЕТКИ

Логичным продолжением после замены ламп должна стать замена обычных розеток еще одним прибором категории «умный дом» – smart-розетками или smart-удлинителями. Известно, что выключенные из розетки или переведенные в спящий режим электроприборы, оставаясь подсоединенными к электросети, не прекращают питаться энергией. Так называемая фантомная нагрузка (ее еще называют вампирской энергией) способна съедать до 15% электроэнергии! Однако новейшие технологии - это не просто удлинитель с переключателем. Это настоящий интеллектуальный гаджет, способный приводить технику в рабочее состояние и выводить из него на расстоянии. Хотите включить/выключить кондиционер или увлажнитель перед возвращением с работы, запустить за несколько часов до необходимого бойлер, отключить или подключить видеонаблюдение – контролировать сразу несколько приборов дистанционно поможет smart-удлинитель. Или отдельно встроенные smart-розетки. Все эти приборы работают через Wi-Fi или GSM (мобильная связь) и управляются через приложения. Получается, что зря не работают, пока вы не дома, а следовательно – экономят ресурсы.

РАДИАТОРАМ - РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Распределители расхода тепла - это именно те штуки, которые позволяют самостоятельно немного уменьшить платежи за отопление, установив их на радиаторы. В многоэтажных домах с вертикальной разводкой (а именно таких домов в Украине большинство) такое можно сделать. Однако, необходимо соблюдать два обязательных условия. Первое - в доме уже должен быть общедомовой теплосчетчик. Второе - распределяющие приборы должны появиться не менее чем на 50% отопительных радиаторов.

Установленный на батарею компактный прибор измеряет температуру самой батареи и воздух в комнате, а датчики дают реальное количество израсходованной энергии (тепло, которое «отдала» конкретная батарея). Все данные хранятся у него в памяти. На основе показаний распределителей и общедомового счетчика и рассчитывается сумма за квартплату.

ЕСЛИ КОТЕЛ, ТО КОНДЕНСАЦИОННЫЙ

Модернизацию в частном доме можно начать с самого простого – с замены обычного котла на конденсационный. Принцип работы последнего основан на использовании отработанных выхлопов – конденсата водяного пара из газов, которые ранее «отапливали» атмосферу. Конденсационный котел помогает сэкономить до 15% газа. Еще одно его преимущество - работает этот агрегат даже при низком давлении топлива в сети, умеет автоматически изменять мощность и имеет увеличенный уровень шумоизоляции. А еще, как и все приборы категории «умного дома», управляется с помощью обычного смартфона. Хотите на момент возвращения с работы или утреннего кофе комфортные +22°С, включите приложение, нажмите кнопку – и получите желаемое. Более того. Современные приборы оборудованы умными gsm-системами, которые позволяют адаптировать отопительную систему к различным жизненным ситуациям: в них есть режимы «день» и «ночь», «отпуск», «проветривание» и даже «вечеринка».

ДРУЖИМ С СОСЕДЯМИ РАДИ ТЕПЛА И ДЕНЕГ

Жителям многоквартирных домов экономить на теплоснабжении довольно сложно – все же присоединены к единой системе.

На сегодня все многоэтажные дома с системой отопления можно разделить на две категории: 1 – те, которые подключены к центральной системе отопления или к местной котельной с отсутствующей возможностью поквартирного управления потреблением тепла; 2 – дома с индивидуальными системами отопления.

Если вам повезло жить в доме первой категории, то вопрос с управлением потребления тепловой энергии вы должны решать сообща. То есть, оснащение дома индивидуальным тепловым пунктом (ИТП), установка и принятие в эксплуатацию домового счетчика тепла, вопросы утепления технических этажей и труб – все эти модернизации возможны только с согласия большинства жителей дома. "К тому же почти все инвестиционные программы по энергосбережению ориентированы именно на организационных собственников – юридических лиц. Взять кредит, оформить проектную документацию, сделать энергоаудит дома жильцу одной квартиры нереально", - соглашается Николай Политыкин.

80% экономии тепла можно получить именно на уровне дома, если отсутствует поквартирный учет – индивидуальные счетчики тепла. И никакими терморегуляторами на батареях уменьшить собственную платежку не удастся. Потому что все, что вы сэкономили у себя, «прикручивая» батарею, выпустит сосед, который, скажем, любит курить в открытое у себя на кухне или на лестничной клетке окно. И все вместе вы заплатите больше, а не меньше. «Количество полученных на дом гигакалорий теплокоммунэнерго просто поделит между совладельцами дома – и все», – говорит Николай.

Если вы живете в доме с организованным в нем ОСМД или ЖСК, у вас есть оборудованный ИТП, тогда можно начать разговор с соседями об установке индивидуальных распределительных приборов на радиаторы. Но по законодательству, такими приборами, чтобы они были поставлены на учет теплоснабжающими компаниями, должны быть оборудованы не менее 50% отопительных радиаторов в доме. Тогда каждый владелец будет платить именно столько, сколько потратил на обогрев своего помещения.

И здесь, опять же, стоит напомнить об общей ответственности за содержание многоквартирного дома. «Нельзя опускать температуру в собственной квартире ниже определенных норм. Если вы выставили у себя батарею на «незамерзание», а сами уехали на несколько месяцев, ваше жилье фактически будут отапливать соседи сверху, снизу, с боков. Это законы физики. Соответственно, соседи и будут платить больше за тепло», – рассказывает о подводных камнях индивидуального отопления в больших домах Игорь Черкашин. Поэтому эксперт советует договориться всему дому об одной удобной более-менее для всех санитарной норме по теплу в квартирах – и соблюдать ее. Поскольку каждый градус "перегрева" добавляет до 5% затрат энергоресурсов.

Стоит договориться с соседями о том, что все подъезды будут держать закрытыми окна на лестничных клетках и следить, чтобы входные группы (двери в подъезд) были герметично закрыты, а в идеале – оборудованы доводчиками, говорит Николай.

Итак, резюмируя, сэкономить на платежках за тепло в многоквартирном доме можно:

1. Оборудовав входные группы доводчиками.

2. Установив современные окна в квартирах и в местах общего пользования.

3. Промыв трубы отопительной системы (если нет возможности их заменить на новые).

4. Установив балансирующие клапаны для распределения тепла по всем стоякам.

5. Утеплив трубы в подвалах и на технических этажах.

6. Обустроив ИТП конденсационными котлами с системой погодного регулирования.

7. Установив индивидуальные распределительные приборы.

Все эти мероприятия в комплексе могут дать до 50% экономии, уверяет Николай. Но это очень высокие инвестиционные затраты, которые самостоятельно потянуть не в состоянии ни один совладелец многоквартирного дома. Термомодернизация средней 5-этажки обойдется в 5-6 млн грн. «Сначала необходимо научиться управлять потреблением, а когда уже «выжали» из этого все, отбили капиталовложения в систему управления, тогда уже стоит говорить о термомодернизации стен», – отмечает Игорь Черкашин.

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