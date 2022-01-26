закрыть
26 января 2022, среда, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Специалисты назвали пять способов экономить тепло и свет

1
  • 26.01.2022, 16:52
  • 2,500
Специалисты назвали пять способов экономить тепло и свет

Что надо сделать, чтобы сэкономить деньги на коммуналке.

Чтобы сэкономить деньги на коммуналке, замените лампы и розетки на умные и дружите с соседями по дому.

Каждый год с началом отопительного сезона советы о сбережении средств за счет экономии энергоресурсов становятся все более актуальными. И это понятно, ведь цены за тепло и свет с каждым годом кусают рядового украинца все ощутимее. Причем настолько ощутимо, что даже профильное министерство в лице его руководителей вынуждено призывать украинцев к экономии для уменьшения сумм в платежках за коммунальные услуги.

Правда, советы чиновники раздают такие, которые значительная часть населения уже взяла на вооружение, как то - замена старых окон на металлопластиковые или традиционных ламп на энергосберегающие. Журналисты ukrinform.ru расспросили Игоря Черкашина, эксперта по энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики, и Николая Политыкина, инженера-проектировщика, специалиста по энергоаудиту, – какие еще способы существуют для экономии тепла и света в домах.

ОБЪЕДИНИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ

Экономить на оплате за свет реально, стоит лишь приложить определенные усилия. Что-то модернизировать, приобрести, переоборудовать – и в комплексе получим значительно более «веселую» платежку в конце месяца. Начните с самого простого: по максимуму используйте естественное освещение - держите чистыми окна, поскольку пыль способна задерживать до 50% света, освобождайте зону перед окнами от лишнего и обустройте как можно ближе к окну рабочую зону. "Если вы не лишены тяги к творчеству, можно дополнительно повесить на фронтон собственного балкона парочку солнечных панелей, подключить микроинвертор – и несколько месяцев в году иметь вообще автономное электричество. Но, опять же, если не будет активного сопротивления от соседей", – шутит Игорь Черкашин. Однако, обустройство дома солнечными панелями - это советы уже следующего уровня. И геотермальные насосы, и солнечные панели – все эти современные технологии имеют высокую инвестиционную стоимость, и неуместно начинать реконструкцию квартир и домов с них, говорит Николай Политыкин. Сначала - мероприятия гораздо более простые и дешевые (некоторые даже прописаны в энергоаудитах для старых домов).

СЧЕТЧИК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ

"Начните с простого - установите многотарифный счетчик и переведите максимум потребления электроэнергии на ночное время. Пока существует возможность получать электроэнергию с 50-процентной скидкой в течение 8 часов в сутки, почему бы этим не воспользоваться?" - справедливо замечает Игорь. Так и посудомойки, и стиралки будут работать ночью, потребляя тот же объем, но за меньшие деньги. Хорошо, если у вашего прибора есть функция отложенного старта или вообще можно управлять им онлайн (чтобы не бегать по квартире в темноте).

Производители таких счетчиков обещают возврат инвестиций в зависимости от объемов потребления электроэнергии уже через 7 месяцев (до 2 лет).

УМНЫЕ ЛАМПЫ

LED-лампы - давно не новость для бережливых украинцев. Мы уже удостоверились, что замена ламп накаливания в квартире может сэкономить до 15% только на освещении. Сегодня производители предлагают идти дальше и заменить обычные LED-лампы (видите, как быстро они уже называют их обычными) на умные. Интеллектуальные LED-лампы – это тренд в мире умных вещей. Это лампы, которые дополнительно оснащены сенсорами и модулями, что превращает их уже в умные светильники. И речь не о приборе, способном включаться или выключаться, реагируя на движение. Светильниками с датчиками движения уже давно никого не удивишь. Речь идет о поддержке функции димирования - регулирования интенсивности света в зависимости от времени суток или индивидуальных особенностей помещения; настройки автоматического включения и выключения; программирования режима сна (постепенного уменьшения интенсивности освещения) и тому подобное. Возможность выбрать индивидуальный режим освещения, его интенсивность, более теплый или более холодный свет по желанию – не только улучшает самочувствие, но и заметно отражается на кошельке, уверяют эксперты.

«Если в местах общего пользования в подъездах заменить лампы накаливания светодиодами, а также оборудовать их простейшими фотоэлементами с датчиками движения, это позволит немало сэкономить и в общедомовых счетах», – уверяет директор столичного ОСМД «Старосельская 26» Алексей Багнюк. Первые же "денежные" доказательства эффективности от внедрения энергосберегающих технологий сразу стимулируют жителей продолжать движение в этом направлении.

СМАРТ-РОЗЕТКИ

Логичным продолжением после замены ламп должна стать замена обычных розеток еще одним прибором категории «умный дом» – smart-розетками или smart-удлинителями. Известно, что выключенные из розетки или переведенные в спящий режим электроприборы, оставаясь подсоединенными к электросети, не прекращают питаться энергией. Так называемая фантомная нагрузка (ее еще называют вампирской энергией) способна съедать до 15% электроэнергии! Однако новейшие технологии - это не просто удлинитель с переключателем. Это настоящий интеллектуальный гаджет, способный приводить технику в рабочее состояние и выводить из него на расстоянии. Хотите включить/выключить кондиционер или увлажнитель перед возвращением с работы, запустить за несколько часов до необходимого бойлер, отключить или подключить видеонаблюдение – контролировать сразу несколько приборов дистанционно поможет smart-удлинитель. Или отдельно встроенные smart-розетки. Все эти приборы работают через Wi-Fi или GSM (мобильная связь) и управляются через приложения. Получается, что зря не работают, пока вы не дома, а следовательно – экономят ресурсы.

РАДИАТОРАМ - РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Распределители расхода тепла - это именно те штуки, которые позволяют самостоятельно немного уменьшить платежи за отопление, установив их на радиаторы. В многоэтажных домах с вертикальной разводкой (а именно таких домов в Украине большинство) такое можно сделать. Однако, необходимо соблюдать два обязательных условия. Первое - в доме уже должен быть общедомовой теплосчетчик. Второе - распределяющие приборы должны появиться не менее чем на 50% отопительных радиаторов.

Установленный на батарею компактный прибор измеряет температуру самой батареи и воздух в комнате, а датчики дают реальное количество израсходованной энергии (тепло, которое «отдала» конкретная батарея). Все данные хранятся у него в памяти. На основе показаний распределителей и общедомового счетчика и рассчитывается сумма за квартплату.

ЕСЛИ КОТЕЛ, ТО КОНДЕНСАЦИОННЫЙ

Модернизацию в частном доме можно начать с самого простого – с замены обычного котла на конденсационный. Принцип работы последнего основан на использовании отработанных выхлопов – конденсата водяного пара из газов, которые ранее «отапливали» атмосферу. Конденсационный котел помогает сэкономить до 15% газа. Еще одно его преимущество - работает этот агрегат даже при низком давлении топлива в сети, умеет автоматически изменять мощность и имеет увеличенный уровень шумоизоляции. А еще, как и все приборы категории «умного дома», управляется с помощью обычного смартфона. Хотите на момент возвращения с работы или утреннего кофе комфортные +22°С, включите приложение, нажмите кнопку – и получите желаемое. Более того. Современные приборы оборудованы умными gsm-системами, которые позволяют адаптировать отопительную систему к различным жизненным ситуациям: в них есть режимы «день» и «ночь», «отпуск», «проветривание» и даже «вечеринка».

ДРУЖИМ С СОСЕДЯМИ РАДИ ТЕПЛА И ДЕНЕГ

Жителям многоквартирных домов экономить на теплоснабжении довольно сложно – все же присоединены к единой системе. 

На сегодня все многоэтажные дома с системой отопления можно разделить на две категории: 1 – те, которые подключены к центральной системе отопления или к местной котельной с отсутствующей возможностью поквартирного управления потреблением тепла; 2 – дома с индивидуальными системами отопления.

Если вам повезло жить в доме первой категории, то вопрос с управлением потребления тепловой энергии вы должны решать сообща. То есть, оснащение дома индивидуальным тепловым пунктом (ИТП), установка и принятие в эксплуатацию домового счетчика тепла, вопросы утепления технических этажей и труб – все эти модернизации возможны только с согласия большинства жителей дома. "К тому же почти все инвестиционные программы по энергосбережению ориентированы именно на организационных собственников – юридических лиц. Взять кредит, оформить проектную документацию, сделать энергоаудит дома жильцу одной квартиры нереально", - соглашается Николай Политыкин.

80% экономии тепла можно получить именно на уровне дома, если отсутствует поквартирный учет – индивидуальные счетчики тепла. И никакими терморегуляторами на батареях уменьшить собственную платежку не удастся. Потому что все, что вы сэкономили у себя, «прикручивая» батарею, выпустит сосед, который, скажем, любит курить в открытое у себя на кухне или на лестничной клетке окно. И все вместе вы заплатите больше, а не меньше. «Количество полученных на дом гигакалорий теплокоммунэнерго просто поделит между совладельцами дома – и все», – говорит Николай.

Если вы живете в доме с организованным в нем ОСМД или ЖСК, у вас есть оборудованный ИТП, тогда можно начать разговор с соседями об установке индивидуальных распределительных приборов на радиаторы. Но по законодательству, такими приборами, чтобы они были поставлены на учет теплоснабжающими компаниями, должны быть оборудованы не менее 50% отопительных радиаторов в доме. Тогда каждый владелец будет платить именно столько, сколько потратил на обогрев своего помещения.

И здесь, опять же, стоит напомнить об общей ответственности за содержание многоквартирного дома. «Нельзя опускать температуру в собственной квартире ниже определенных норм. Если вы выставили у себя батарею на «незамерзание», а сами уехали на несколько месяцев, ваше жилье фактически будут отапливать соседи сверху, снизу, с боков. Это законы физики. Соответственно, соседи и будут платить больше за тепло», – рассказывает о подводных камнях индивидуального отопления в больших домах Игорь Черкашин. Поэтому эксперт советует договориться всему дому об одной удобной более-менее для всех санитарной норме по теплу в квартирах – и соблюдать ее. Поскольку каждый градус "перегрева" добавляет до 5% затрат энергоресурсов.

Стоит договориться с соседями о том, что все подъезды будут держать закрытыми окна на лестничных клетках и следить, чтобы входные группы (двери в подъезд) были герметично закрыты, а в идеале – оборудованы доводчиками, говорит Николай.

Итак, резюмируя, сэкономить на платежках за тепло в многоквартирном доме можно:

1. Оборудовав входные группы доводчиками.

2. Установив современные окна в квартирах и в местах общего пользования.

3. Промыв трубы отопительной системы (если нет возможности их заменить на новые).

4. Установив балансирующие клапаны для распределения тепла по всем стоякам.

5. Утеплив трубы в подвалах и на технических этажах.

6. Обустроив ИТП конденсационными котлами с системой погодного регулирования.

7. Установив индивидуальные распределительные приборы.

Все эти мероприятия в комплексе могут дать до 50% экономии, уверяет Николай. Но это очень высокие инвестиционные затраты, которые самостоятельно потянуть не в состоянии ни один совладелец многоквартирного дома. Термомодернизация средней 5-этажки обойдется в 5-6 млн грн. «Сначала необходимо научиться управлять потреблением, а когда уже «выжали» из этого все, отбили капиталовложения в систему управления, тогда уже стоит говорить о термомодернизации стен», – отмечает Игорь Черкашин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч