Российский пропагандист призвал учиться у гитлеровской Германии

Российский пропагандист призвал учиться у гитлеровской Германии8
- 26.01.2022, 17:00
- 4,836
Кремль превращается в рассадник фашизма?
Известный российский блогер-пропагандист Максим Калашников заявил о необходимости позаимствовать у Гитлера методы организации экономики и социальной структуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о таком заявлении Калашникова рассказал журналист Денис Казанский в своем видеоблоге и опубликовал фрагмент интервью пропагандиста.
"Гитлеровская Германия была очень серьезным противником. Мы должны гордиться победой над ним. У такого сложного противника нужно поучиться удачным находкам в экономике и социальной организации", - говорит Калашников на записи.