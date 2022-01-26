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«Кто поверит, что Украина взяла и ни к селу ни к городу напала на Беларусь?»

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  • 26.01.2022, 17:19
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«Кто поверит, что Украина взяла и ни к селу ни к городу напала на Беларусь?»
Леонид Радзиховский

Российский журналист оценил вероятность провокации с участием нашей страны.

Российский журналист Леонид Радзиховский назвал информацию о войне в Украине фантастическим фейком.

— Войны не будет. Это фейк-ньюс, фантастически распиаренная история, выгодная всем сторонам, которые на этой истории пиарятся, — заявил Радзиховский в эфире канала «И Грянул Грэм». — Путину эта история была выгодна до тех пор, пока он не сочинил свой безумный ультиматум, лишенный вообще всякого смысла.

По мнению аналитика, Путин занят своим международным пиаром в области геополитики, поскольку делами внутри страны ему заниматься «стремно, трудно и очень скучно», пишет (gazetaby.com https://gazetaby.com/post/kto-poverit-chto-ukraina-vzyala-i-ni-k-selu-ni-k-g/182894/).

— Это медленные и не эффектные дела, и там, в экономике, в социальной сфере и т.д. почти невозможно что-нибудь сдвинуть. Зато в международной политике языком работать легко. Путину нравится роль великого ужасного, самого влиятельного человека в мире, этакого Волан-де-Морта. И он заигрался и выкатил совершенно неадекватный ультиматум Америке, сам не понимая, чего он хочет.

Неужели он ожидал, что ему скажут: отныне мы будем брать новых членов НАТО, Владимир Владимирович, только с вашего согласия.  А, может, он имел ввиду какой-то хитрый план? Ничего подобного! Никакого хитрого плана у него не было. Об этом говорит полная растерянность российской пропаганды, которая все время кричит одно и то же: если они не примут наш план, то тогда будет такое! Какое такое, что будет? Ничего не будет.

Это абсолютно фейк-ньюс, это огромная лужа, в которой оказался Путин при полном восторге Запада. История невероятно раздувается, распиаривается. А когда речь идет о чисто пиаровских делах, поражение от победы никто не отличит. Обе стороны только и делают, что побеждают друг друга.

Журналист доказал и несостоятельность популярной сегодня версии провокации с участием Беларуси.

— Что касается провокации со стороны Лукашенко, допустим, в таком же стиле, как он сделал это с курдами. Это могло бы выглядеть так: находятся новые курды, которые бросаются на границу, украинцы в них стреляют, после этого Лукашенко кричит: «Ай, меня обидели, вперед, в атаку!»

Такой вариант мне кажется крайне маловероятным, потому что, если в России Путин все-таки пользуется некоторой, пусть и не очень восторженной, поддержкой населения, то в Беларуси группа поддержки «батьки» значительно меньше половины населения.

В такой ситуации устроить провокацию, влезть в войну, при том, что там намечен референдум, было бы большим перебором для Лукашенко. Кроме того, какой сумасшедший поверит, что Украина взяла и ни к селу ни к городу напала на Беларусь? В такой очень странный вариант я совсем не верю, — отметил Радзиховский.

Он настаивает на том, что условия, необходимые для начала войны, вовсе отсутствуют.

— Что касается реальной войны, то вторжение России на территорию Украины невозможно по массе причин. И санкции — далеко не главная. Путин не можем пойти на войну по гораздо более простым причинам. Если бы он вторгся, это была бы тяжелая война, а Россия абсолютно не готова к тяжелым войнам. Здесь должны воевать регулярные части с большими потерями.

Российское общество совершенно не готово к войне против Украины.

Для того, чтобы оно переварило идею воевать против Украины, должно быть в наличии главное обстоятельство — мы,  Россия, обороняемся, украинские «фашисты», бандеровцы напали на русских людей в ДНР, и мы должны были прийти им на помощь.

Но Украина не хочет нападать на ДНР, ну не заставишь ты их! Разыграть провокацию легко на бумаге и очень сложно технически. Сделать крупную провокацию, в которой бы не участвовали украинцы, почти невозможно.

Наконец, если бы даже эта дурацкая война началась, русские влезли в Украину — и что дальше делать с этой Украиной? Захватить всю, потеряв десятки и сотни людей, и получить партизанское движение по всей Украине?

Захватить только восточную часть тоже нельзя, потому что это означает уничтожить государство, разделить его на две части. И тогда ты действительно получишь зубодробительные санкции, потому что уничтожать иностранные государства нынче не приветствуется.

Наконец, последний вариант, воевать в Украине просто в Донбассе, захватить еще три деревни и чуть-чуть увеличить территорию ДНР.

Итог: с Минскими соглашениями покончено, Украина —смертельно враждебное государство, людей ты потерял, санкции получил, а выгода в чем? Две деревни захватил? Ради этого все это начинать?

Это бесцельная, тяжелая, тупиковая, никуда не ведущая война. Поэтому ее не будет, — уверен российский журналист.

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