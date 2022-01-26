Белорусские власти могут запустить руку в пенсионные накопления
- 26.01.2022, 17:25
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Экономист рассказал о рисках, связанных с пенсионной накопительной системой.
Экономист Сергей Гуриев заявил на ютуб-канале Andersen people, что не уверен, что пенсионная накопительная система как финансовый инструмент сможет работать в Беларуси, у которой нет имиджа платежеспособной страны.
«Мы видим, что Александр Лукашенко регулярно просит денег у России. Это означает, что у Беларуси никогда нет лишних денег», — сказал он.
По словам Гуриева, даже если в Беларуси будут созданы накопительные инструменты, велика вероятность их потерять в ситуации, когда Россия выставит слишком высокие требования для предоставления очередного кредита.
В такой ситуации белорусские власти могут решить вместо выполнения требований обратиться к пенсионным накоплениям, предположил экономист.