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Белорусские власти могут запустить руку в пенсионные накопления

  • 26.01.2022, 17:25
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Белорусские власти могут запустить руку в пенсионные накопления

Экономист рассказал о рисках, связанных с пенсионной накопительной системой.

Экономист Сергей Гуриев заявил на ютуб-канале Andersen people, что не уверен, что пенсионная накопительная система как финансовый инструмент сможет работать в Беларуси, у которой нет имиджа платежеспособной страны.

«Мы видим, что Александр Лукашенко регулярно просит денег у России. Это означает, что у Беларуси никогда нет лишних денег», — сказал он.

По словам Гуриева, даже если в Беларуси будут созданы накопительные инструменты, велика вероятность их потерять в ситуации, когда Россия выставит слишком высокие требования для предоставления очередного кредита.

В такой ситуации белорусские власти могут решить вместо выполнения требований обратиться к пенсионным накоплениям, предположил экономист. 

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