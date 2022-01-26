«Единая Россия» попросила Путина начать поставки военной продукции в «ДНР» и «ЛНР» 26.01.2022, 17:40

А заканчивались ли они?

Партия "Единая Россия", которая является правящей в Российской Федерации, инициирует официальные военные поставки для оккупационных властей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. В частности, президента РФ Владимира Путина просят "оказать помощь в виде поставок военной продукции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Единой России".

В заявлении главы фракции ЕР в Госдуме Владимира Васильева говорится, что поставки оружия в Украину и "истерия в мировых СМИ" якобы выглядят как подготовка к боевым действиям.

"Нас очень беспокоит вопрос защиты российских жизни граждан и соотечественников, проживающих на территориях "ЛНР" и "ДНР"... В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь "Луганской и Донецкой республикам" в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан", - отметил Васильев.

Сегодня первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак заявил, что Москва должна заняться поставками отдельных видов вооружений для "ЛДНР" на фоне поставок оружия Украине от западных союзников.

"В этих условиях Россия должна оказать "Луганской и Донецкой народным республикам" необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", - заявил он.

Данную инициативу уже прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в вопросе Донбасса нужно выполнить минские соглашения, тогда и отпадут все вопросы о военных поставках.

Также сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила новые факты поставок Российской Федерацией оружия боевикам на временно оккупированные территории Донбасса, среди выявленного вооружения – запрещенные мины и реактивные огнеметы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Среди изъятых военных средств поражения российского производства – реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в феврале 2021 года из-за применения боевиками запрещенного оружия погиб житель поселка Хутор Свободный Северодонецкого района Луганской области, который на территории собственного двора подорвался на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2.

"Задокументированы факты использования боевиками против украинских войск на востоке Украины современного российского вооружения. Среди идентифицированных образцов – ручной многоразовый крупнокалиберный многофункциональный гранатомет РПГ-32 "Баркас", – добавили в СБУ.

В Луганской области обнаружены элементы реактивной гранаты "Занос" российского производства, их боевики применяли во время обстрелов позиций ВСУ в районе города Попасная.

Изъятые образцы российского вооружения приобщены к материалам уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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