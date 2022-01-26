Белорусские власти опять остались без «Евровидения»5
- 26.01.2022, 18:06
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Опубликован список участников конкурса.
25 января прошла жеребьевка полуфиналов, Беларусь снова не попала в списки участников конкурса.
Европейский вещательный союз еще в мае 2021 года приостановил членство Белтелерадиокомпании, отвечающей за организацию белорусской делегации на «Евровидение». Это и стало основной причиной отсутствия нашей страны в списке стран-участниц, которые примут участие в конкурсе.
Напомним, ранее Европейский вещательный союз запретил участвовать в конкурсе «Евровидение» группе музыкантов-ябатек «Галасы з места».
Режим пытался использовать конкурс в целях пропаганды.