Белорусские власти опять остались без «Евровидения» 5 26.01.2022, 18:06

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Опубликован список участников конкурса.

25 января прошла жеребьевка полуфиналов, Беларусь снова не попала в списки участников конкурса.

Европейский вещательный союз еще в мае 2021 года приостановил членство Белтелерадиокомпании, отвечающей за организацию белорусской делегации на «Евровидение». Это и стало основной причиной отсутствия нашей страны в списке стран-участниц, которые примут участие в конкурсе.

Напомним, ранее Европейский вещательный союз запретил участвовать в конкурсе «Евровидение» группе музыкантов-ябатек «Галасы з места».

Режим пытался использовать конкурс в целях пропаганды.

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