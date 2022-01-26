МВФ: Рост мировой экономики замедлится 26.01.2022, 18:17

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Международный валютный фонд пересмотрел прогнозы на 2022 год.

Международный валютный фонд пересмотрел ожидания по росту мировой экономики: прогноз на 2022 год понижен до 4,4% с прежних 4,9%, на 2023 год, напротив, улучшен до 3,8% с 3,6%, рост глобального ВВП в 2021 году предварительно оценивается в 5,9%, говорится в январском докладе МВФ.

«Мировая экономика вступает в 2022 год с более слабых позиций, чем ожидалось изначально. По мере распространения нового варианта COVID-19 "омикрон" страны восстанавливают ограничения на передвижения. Растущие цены на энергоносители и сбои в поставках привели к более высокой и широко распространенной инфляции, чем прогнозировалось, особенно в США, на многих развивающихся рынках и в экономиках переходного типа», – сообщает РИА-Новости.

Эксперты фонда связывают замедление роста экономики с ухудшением конъюнктуры двух ключевых экономик мира – американской и китайской: прогноз роста экономики США в 2022 году снижен сразу до 4% с октябрьских 5,2% из-за пробуксовки в конгрессе проекта многомиллиардных инвестиций в социальную сферу и экологию Build Back Better, а также ужесточения монетарной политики и сбоев в цепочках потребления. А прогноз роста ВВП Китая в нынешнем году снижен до 4,8% с 5,6% из-за финансовых проблем строительной отрасли и возможных экономических последствий политики «нулевой терпимости» к вспышкам коронавируса.

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