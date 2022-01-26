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Названы лучшие продукты для крепких суставов

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  • 26.01.2022, 18:28
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Названы лучшие продукты для крепких суставов

Советы диетолога.

Врач-диетолог Светлана Фус рассказала о причинах заболеваний суставов, а также о способах профилактики подобных недугов.

Об этом пишут украинские СМИ.

По ее словам, одной из главных причин заболеваний суставов является неправильный рацион питания, в частности, малое количество кальция в организме.

Диетолог рекомендует употреблять больше продуктов, которые богаты этим кальцием, потому что при его дефиците организм забирает кальций из костной ткани, что в дальнейшем может привести к остеопорозу. При этом она считает, что не стоит злоупотреблять молочными продуктами.

Витамин D также может быть очень полезен для ваших суставов, так как он способствует нормальному росту костной ткани и прочности зубов. Его достаточное количество в печени трески, яичных желтках и в сливочном масле.

Не стоит забыть и про витамин С, который требуется для синтеза коллагена, который напрямую влияет на состояние кожи, суставов и костей. Его источником являются цитрусовые, квашеная капуста, ягоды, а также киви и красный сладкий перец.

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